Casado, sobre el 'caso Kitchen': "No voy a pasar ni una, pero tampoco voy a admitir juicios paralelos"

El presidente del PP Pablo Casado ha señalado que el PP "está dispuesto a ser ejemplar y que la pague quien la tenga que pagar" por las investigaciones en torno al 'caso Kitchen' pero también adelanta que no aceptará un "doble rasero de medir la corrupción". En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", el líder del PP ha subrayado que su partido "va a estar a la altura de lo que los españoles piensan y esperan sobre el PP" y que su compromiso con la regeneración fue clave en su elección como presidente de la formación.

Casado asegura que a día de hoy no está preocupado por el caso Kitchen porque Francisco Martínez - único imputado - "no está afiliado al PP". "Si un juez dice que alguna persona tiene algún tipo de culpabilidad, no sólo me preocupará sino que me ocupará. Pero ya tenemos experiencia en penas del telediario en cuestiones que luego quedan en nada", ha dicho recordando los casos de Rita Barberá o Pedro Antonio Sánchez.

En este sentido, Casado ha pedido que a todos los partidos se les juzgue por igual. "No vamos a aceptar el doble rasero de medir la corrupción. ¿Por qué ante un mero escrito de la Fiscalía, que lidera una exdiputada socialista envuelta en un escándalo de escuchas y extorsiones policial, el PP tiene que estar expuesto cuando el extesorero del Podemos acusa al partido de una caja B o en el Gobierno hay tres consejeros de Chaves y Griñán? Señores que han estado votando las decisiones de dar 700 millones de euros a los parados a una corrupción que acababa a veces en cocaína o prostíbulos. Yo pido el mismo rasero para todos. Yo estoy dispuesto a ser ejemplar y que la pague quien la tenga que pagar. ¿Alguien le está diciendo a Sánchez que opina de Filesa, de los GAL o de los ERE, sobre los que estuvo 14 días en silencio?", ha dicho.