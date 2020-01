Casado, en COPE: "La urgencia por formar Gobierno forma parte del engaño masivo de Sánchez a los españoles"

El presidente del PP Pablo Casado cree que la decisión de Sánchez de retrasar la formación de su Gobierno es una mentira más del líder socialista "dentro del engaño masivo" que ha llevado a cabo. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE" tras el debate de investidura en la que Sánchez ha sido elegido presidente con 167 "síes" y 165 "noes", el líder de la oposición cree que no ha habido prisa "sino una gran mentira". "Sánchez no habría ganado las elecciones si hubiera reconocido que iba a pactar con estos socios. Él dijo que llevaba a España de nuevo a elecciones porque no podía formar gobierno con Podemos y depender de los independentistas. Y es lo que ha acabado haciendo. Ha hbaido un engaño masivo y la última mentira es la urgencia por formar gobierno", ha dicho.

Casado ha asegurado que va a hacer una "oposición firme" ante un Gobierno "desfavorable para los españoles". "Sánchez ha hecho una investidura por sus propios intereses. Todos los españoles tenemos que ser iguales ante la Ley y ante el Presupuesto y eso no va a ocurrir con sus pactos con los independentistas. Ayer se votó que un ciudadano por ser de Palencia va a tener menos derechos que un nacionalista catalán", ha definido. Y ha añadido en relación a la existencia de partidos como "Teruel Existe": "Lo más importante de un país es la solidaridad territorial. O se defiende lo de todos o no quedará defendido la parte. Todos salimos perjudicados. Es ridícula la visión de esta España a trozos".