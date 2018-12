Carlos Herrera a Pablo Iglesias por el escrache: "Toma jarabe"

Tiempo de lectura: 1



El pasado lunes, Pablo Iglesias, estaba presentando un libro en Barcelona cuando un grupo de cinco personas con banderas españolas irrumpieron en el acto bajo el grito de “¡Viva España”.

Este miércoles Carlos Herrera le ha mandado el siguiente mensaje al líder de Podemos, quien ha culpado al expresidente Aznar del escrache que sufrió.

“¿Saben ustedes que sufrió un escrache Pablo Iglesias? Estaba presentando un libro y cinco o seis individuos con banderas de España pues le insultaron, le llamaron de todo, le impidieron o intentaron impedir ese momento.

La ventaja de los que hemos criticado siempre los escraches es que ahora lo podemos hacer, y podemos decir que es intolerable que se insulte a un individuo que está en un acto público, presentando un libro. Pero es que este individuo calificaba los escraches, cuando es contra los demás, de jarabe democrático, y presumía de escraches, presumía de pararle los pies al fascismo, el fascismo se ve que era Rosa Díaz, por ejemplo, en la Universidad Complutense.

Tú no puedes, porque tú te has pasado la vida diciendo que eso era jarabe democrático. Pues, toma jarabe

Un escrache es insultar y acosar a alguien que no se puede defender, entre otras cosas, porque los que escrachean son más y violentos. Por eso los que siempre, insisto, hemos criticado los escraches ahora podemos hacerlo.

