El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, que se convertirá previsiblemente este miércoles en el séptimo presidente de la Andalucía y situará a su partido por primera vez al frente del Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, ha insistido en 'Herrera en COPE' que en su gobierno del "cambio", cada uno de sus socios “actuará en el ámbito de su responsabilidad y con mucha transparencia".

Moreno ha defendido su discurso de investidura dem este martes y ha salido al paso de las acusaciones por haber sido muy complaciente con los socialistas. “Hay que ser correctos y educados y mostrar agradecimiento al gobierno saliente, siempre desde la discrepancia política".

Pese a ello Moreno Bonilla es consciente de que el gobierno de Susana Díaz no va a tener la misma consideración con él, “todavía no soy presidente y ayer ya vimos algaradas callejeras, manifestaciones, autobuses fletados por el PSOE, actitudes belicosas por parte de la izquierda que nos hacen pensar que no nos van a dejar ningún margen”.

Por otro lado, Juanma Moreno Bonilla ha aclarado que con su gobierno “no habrá ningún tipo de amenaza ni de involución en cuanto a los derechos de las personas que sufren violencia de género”.

En su opinión “estamos ante una nueva pose de la izquierda incapaz de reconocer la derrota, de desalojar el gobierno con un mínimo de elegancia. El socialismo no ha sabido perder pero tampoco ganar. Estos años cuando ganaba lo hacía con prepotencia y ahora cuando son desalojados lo hacen con rencor. Y eso no hace ningún favor a la democracia”.

En este sentido el candidato del PP a la Presidencia de la Junta ha explicado que “a medida que el gobierno del cambio empiece a hacer reformas, Susana Diaz estará más limitada y con más posibilidades de que Sánchez la saque del liderazgo del PSOE”.

Por último Juanma Moreno ha 'agradecido' el apoyo de sus socios de gobierno -Cs y Vox- y ha reconocido que la negociación para formar gobierno “ha sido compleja”. “Somos tres formaciones con estilos y trayectorias diferentes. En el caso de Vox les dije que salieran a la calle y preguntaran si estaban dispuestos a abortar la primera posibilidad de cambio en Andalucía después de 40 años. Con mucho sentido común se dieron cuenta de que no podíamos estar hablando de una coma o de un párrafo, esto es mucho más importante. Entre manos tenemos que derribar un edifico de impunidad construida por el PSOE y abrir puertas y ventanas para trasladar a Andalucía otro estilo y que esta comunidad brille. Para llegar a encuentros tienen que dejar a un lado a sus reivindicaciones originales y centrarse en los puntos de encuentro", ha concluido.