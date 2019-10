Camionero afectado por la violencia en Cataluña, en COPE: "He temido por mi vida"

Joaquín es un camionero que a primera hora de la mañana ha sufrido un ataque de los independentistas radicales. Como ha contado en ‘Herrera en COPE’ cuando se encontraba circulando por la AP-7 dirección a Gerona, una vez que salía de descargar de Tarragona, “unos 20-25 individuos nos han tirado neumáticos a la autopista”.

Un momento en el que este camionero ha “temido” por su vida ya que ha tenido que maniobrar de manera rápida para evitar un accidente porque el camión que le precedía “ha estado a punto de darme por detrás” relata Joaquín quien además ha presenciado cómo un “coche que me adelantaba por la izquierda y no sabía lo que estaba pasando, se ha estrellado contra una furgoneta que estaba delante de mí y se ha pegado un golpe”

Se lamenta Joaquín porque “no he podido parar, he intentado frenar el camión en la medida de lo posible, he podido pasar por encima de los neumáticos pero no podía detenerme porque si no podía provocar otro accidente”.

Asegura encontrarse “muy nervioso porque no me lo esperaba” y concluye “es una vergüenza lo que está ocurriendo”.