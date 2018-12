La burocracia impide instalar dos equipos de última generación donados por Amancio en hospitales valencianos

Tiempo de lectura: 1



La Fundación Amancio Ortega ha donado dos aparatos de tecnología punta de diagnóstico por imágen a dos centros de salud valencianos. Sin embargo, estas máquinas todavía no están instaladas porque la burocracia marcada por la Consejería de Sanidad de Valencia lo impide. El Hospital Clínico y el hospital La Fe solicitaron sendas licencias para poder realizar las obras de adecuación en las áreas de radiología de ambos centros. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando los técnicos del Ayuntamiento de Valencia las denegaron con el argumento de que se carecía de licencia de primera ocupación.

Una sorpresa mayúscula teniendo en cuenta que ambos centros llevan funcionando más de cuarenta años. El ayuntamiento asegura que hasta que no la presenten no pueden autorizar las licencias de obras. Ayer mismo, a pesar de ser festivo, se les hizo llegar a los responsables municipales esa licencia normal y ahora el Ayuntamiento tiene que esperar diez días para la tramitación burocrática y ver si la aprueba o no.