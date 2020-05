Borrell, en COPE: "Europa debe completar su unión económica y monetaria si quiere sobrevivir"

El exministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell ha advertido de que ahora no es el momento de pedir recortes a los países europeos sino de gastar "todo lo que se pueda" para evitar que la economía se hunda. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ve bien que Bruselas no ponga límites al déficit de los países y que el Estado entre en el capital de las empresas para mantenerlas a flote. "Se hizo en la anterior crisis y hay que hacerlo de nuevo ahora. En Europa no se tiene intención de que el Estado se convierta en el 'Estado empresario'", ha dicho Borrell. Para el socialista, el mercado interior europeo va a quedar destruido "si no se ayuda a los Estados que no están en igualdad de condiciones para que su economía no se hunda". "No sólo hay que dar préstamos, sino también ayudas", ha señalado.

La pandemia del coronavirus ha golpeado con dureza la economía de la Unión Europea pero cree que hay una oportunidad siempre que Bruselas sepa aprovecharla. "Con la enfermedad ha quedado una confrontración clara entre EE.UU. y China. Si Europa tiene la unidad interna suficiente puede jugar un papel en el mundo porque representa algo diferente a esos dos actores. Europa es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y solidaridad social que el mundo conoce. Eso puede darle una oportunidad de influir en los asuntos mundiales. Pero va a necesitar estar más unida de lo que está ahora", ha dicho Borrell.