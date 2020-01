Borrás (JxCat): "ERC ha pagado por anticipado a Sánchez a cambio de nada"

Laura Borrás, portavoz de Junts Per Catalunya en el Congreso de los Diputados, ha destacado este viernes la falta de confianza y sintonía entre su partido y ERC que han llevado a Cataluña al abismo de unas nuevas elecciones. En una entrevista en "Herrera en COPE", Borrás asegura que el lunes se vivió en el Parlament "la constatación de una ruptura" y ha acusado directamente a Roger Torrent de haber "desatendido" a Torra. "El presidente del Parlament decidió no proteger unos derechos fundamentales. Una desasistencia por la que el presidente Torra entiende que la legislatura ya está acabada", ha señalado.

La diputada también ha señalado que hay dos "estrategias" diferentes sobre el rumbo que debe tomar la vía independentista y que eso será lo que se dirimirá en las urnas. En ese sentido, Borrás ha defendido que JxCat no ha variado su posición, pero sí ha acusado a ERC de caer en contradicciones y de haber apoyado a Sánchez "a cambio de nada". "Los miembros de ERC aseguraban en el pasado que no se podía confiar en el Estado español o en cualquiera de sus gobiernos. Y este mes hemos visto como han decidido pagar por anticipado (la investidura de Sánchez) a cambio de nada", ha añadido. En este sentido, Borrás ha subrayado que su partido no se fía de Sánchez y cree que una unión con ERC hace más fuerte al sector secesionista. "Con 23 votos independentistas catalanes en el Congreso (JxCat, ERC y la CUP) hubiéramos podido forzar una negociación que hubiera sido más beneficiosa para Cataluña", ha señalado.

Pese a la ruptura, Borrás espera que todavía haya "opciones de reconciliación" con los republicanos. "El objetivo común (el de la independencia) va más allá de estos dos partidos. Queremos decidir nuestro futuro y hacerlo democráticamente. Y todos tenemos que remar en la misma dirección", ha dicho. Pero avisa: "Uno tiene que asumir las decisiones que toma. ERC basó el acuerdo en la mesa del diálogo y ahora vemos que se ha convertido en una especie de vodevil, que aparece y desaparece. Para nosotros, una mesa de diálogo tiene que ser entre dos gobiernos".