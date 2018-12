Barbosa a las 8, viernes 31 de diciembre

Tiempo de lectura: 2



Al presidente Sánchez, desde luego, además de esto, le habrá interesado saber que a los soberanistas del PDeCAT se les ha escapado que a lo mejor les da por favorecer la tramitación de los presupuestos. Es verdad que cometido ese desliz, la dirección de la antigua Convergencia ha vuelto a salir en Twitter en plan poli malo diciendo que no, que ellos no piensan apoyar las cuentas si Pedro Sánchez no les da las llaves del futuro político de Cataluña, pero lo cierto es que el diputado Ferran Bel ha reconocido que dejar correr esos presupuestos en el Parlamento sería una manera de dar tiempo a Pedro Sánchez para que les ofrezca una solución política. Otra cosa es que Quim Torra ayude o no con las frases que va soltando en sus discursos.

Esta pasada noche con motivo del fin de año el presidente catalán ha mirado la cámara de TV3, se ha dirigido a ella y se ha marcado un Torra en toda regla. Un Torra con denominación de origen. Arenga contra España, pobrecitos los presos que nadie les aviso de que podían ir a la cárcel si hacían lo que hicieron y dale perico al torno con la mediación internacional. Sin olvidar guiños, así a la remanguillé, a favor de la sublevación.

El discurso de Torra comparado con el de Fernández Vara, se han aparecido como un huevo a una castaña. El presidente de Extremadura, al que solo le ha faltado un cartel que pusiera representante de los barones socialistas, de los varones asustados socialistas, ha hecho una defensa de la Constitución y la unidad de España.

Esta pasada noche, por cierto, también hemos escuchado el discurso de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha querido acordarse de las víctimas de las riadas que sufrió Mallorca. Aunque para esperado, el último discurso de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, que hay gente muy mala que esperaba verla abatida, un poco así de bajón, como se la vio la noche de la debacle electoral, pues nada de eso. Susana Díaz ha puesto su mejor sonrisa y se ha marcado un paseo por San Telmo mientras Canal Sur le hacía un 'traveling' estupendo. De réquiem por el PSOE nada de nada. El PSOE va a estar muy pendiente de lo que haga el maligno gobierno de PP y Ciudadanos apoyado por Vox. La idea fuerza que este Gobierno puede recortar competencias en Andalucía.

En el PP niegan que vayan a recortar competencias a Andalucía y recuerdan que el problema de la Junta es que no ha sabido aprovechar las que tiene para mejorar la vida de los andaluces. Como todo esto no se puede explicar en un tweet y como todavía no es presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno se ha montado su propio discurso de fin de año en plan artesano, desde casa, para dirigirse al pueblo de Andalucía.