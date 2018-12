Barbosa a las 8, jueves 27 de diciembre

No te pierdas la actualidad de este jueves en el que PP y Cs sellan el acuerdo para gobernar en la Junta de Andalucía

Para Susana Díaz, por ejemplo, va a ser un trance tener que hacer el discurso de Año Nuevo como presidenta en funciones de la Junta de Andalucía sabiendo que le quedan dos telediarios de Canal Sur. De hecho, algunos ven en ese discurso de Nochevieja como una especie de testamento político del régimen socialista, que no ha soltado la Junta durante 38 años, que se dice pronto. Tampoco esperen ustedes que Susana Díaz salga con cara triste a decir aquello de “andaluces, la PSOE ha muerto” porque los socialistas en Andalucía seguirán siendo mucho PSOE.

Pero así a medio plazo lo que se impone es el cambio político. Un cambio histórico que cerrará el capítulo de la madurez política en España. Se acabó eso de decir que todavía hay un territorio, el más hablado del país, que no ha conocido la alternancia política en este periodo democrático. También va a ser un campo de pruebas interesante. Primero porque Ciudadanos va a entrar por primera vez en un gobierno autonómico. Se acabó eso de apoyar desde fuera y tutelar al que lleva el volante, pero sin mojarte más de la cuenta para luego, las siguientes elecciones, ver qué haces. Y luego también porque será interesante saber qué tal marida eso que llaman la confluencia de las derechas. Diferentes partidos de centro derecha y derecha radical desalojando a un partido de izquierdas. El mundo al revés o, por lo menos, al revés de lo conocido hasta ahora.

Bueno, pues aunque Podemos e Izquierda Unida no han querido aceptar el regalo de Ciudadanos para entrar en la Mesa del Parlamento con una vicepresidencia, y aunque Vox sí avala el acuerdo de la Mesa, pero sigue condicionando su apoyo a la investidura, el cambio se impone. La Presidencia del Parlamento para Ciudadanos y la Presidencia de la Junta para el PP. Juan Manuel Moreno, el “sorayista” al que Pablo Casado mantuvo en el cargo, se mira en el espejo de frente, de perfil y se ve ya como con cara de presidente de la Junta.

En la tarde noche de ayer sí, las derechas se mezclaron entre ellas en reuniones de todo tipo y a Ciudadanos se le vio con Vox después de que, hasta ahora, los contactos hubiesen sido más bien discretos. Así nos lo confesó en este programa Juan Marín, al que no le gustaba que la gente fuera pensando por ahí que con Vox no hablaba y que con Podemos sí que se reunía sin problemas en la estación de Jerez. Aquella reunión buscaba engrasar el acuerdo con los izquierdistas para que entrasen de buen agrado en la Mesa del Parlamento. Pero de noche Adelante Andalucía le dijo Marín que para ti, que no quieren la vicepresidencia que les ofrecían en la Mesa del Parlamento porque eso, según ellos, solo sirve para blanquear que Vox está metido también en el meollo.