El aventurero De la Rosa, en COPE: “Lo más importante de llegar a la Antártida es volver para contarlo"

Antonio de la Rosa comenzará en Cabo de Hornos y el estrecho de Drake hasta la Antártida en los próximos días. El retraso en la llegada de la embarcación ha sido la culpable de que De la Rosa no haya partido el día que tenía previsto, el pasado 20 de noviembre. Pero, como ha contado en "Herrera en COPE" el propio expedicionario, el problema ya está subsanado. "Para la expedición , ANTARTICO , remando en solitario, llevaré un montón de cosas necesarias para navegar por uno de los océanos mas complejos del planeta. Para que no me falte de nada, durante días he estado preparando a conciencia cada detalle, cada elemento que puedo necesitar durante la expedición". Este último reto del aventurerocomenzará eny elhasta laen los próximos días. El retraso en la llegada de la embarcación ha sido la culpable de que De la Rosa no haya partido el día que tenía previsto, el pasado 20 de noviembre. Pero, como ha contado en "Herrera en COPE" el propio expedicionario, el problema ya está subsanado.

"Ya es la cuenta atrás con la embarcación preparada. Por los problemas mundiales de logística he tenido que mandar la embarcación en un contenedor que ha llegado con mucho retraso, pero espero que no afecte al reto que quiero hacer".

El reto tiene un fin, concienciar a todos de que tenemos que cuidar el planeta y De la Rosa quiere llevarlo a buen puerto aunque tiene claro que “lo más importante de llegar a la Antártida es volver para contarlo”.

Antonio quiere -como hiciera hace más de 100 años el explorador Ernest Henry Shackleton-, cruzar los 3.050 por uno de los lugares más complicado del planeta, con vientos huracanados, olas de 12 metros y temperaturas extremas en 30 o 40 días. "Hay muchas similitudes entre cruzar un océano de este tipo con subir un 8.000, por mucho que yo quiera llegar a la Antártida a remo si la climatología no quiere pues será imposible. La Antártida es un terreno temido por todos los navegantes, muchas tripulaciones han perecido intentando llegar a la Antártida que no hace tanto que fue descubierta".

El éxito de la expedición depende mucho de esa climatología adversa, pero también en cumplir el entrenamiento previo. "Llevo una grapadora por si me hago un corte profundo y no, en esta ocasión, no tengo cerveza. Es una expedición compleja y tengo que estar las 24 horas alerta, el movimiento del barco no me va a permitir nada más que dormir por espacios de 15 minutos. Habrá días con vientos de más de 100 kilómetros/hora y olas de más de 10 metros y tendré que estar dentro de la pequeña cabina".

Aunque admite ser muy desorganizado, "soy organizado en mi desorden", en el barco "tengo que tener orden porque llevo la comida para todos los días, el agua, el material, electrónica y todo lo suficiente para hacer la expedición con seguridad".