La Asociación Dignidad y Justicia: “Chivite está con los herederos de ETA y no con sus víctimas”

quiero saludar en el ranking de las 8:19 minutos a las 9:19 a 8:19 en Canarias quiero saludar a Daniel portero que es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia Daniel buenos días y buenos días Antonio no vamos esta mañana contamos que estábamos pendientes de la Audiencia Nacional por qué Dignidad y Justicia presentar una denuncia ante un acto que se va a celebrar mañana en Alsasua ya vamos ese municipio se pueblo del oeste de Navarra justo al límite con Guipúzcoa donde en 2016 apalearon a dos guardias civiles y sus parejas o condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel que lo recuerdo pero estas coordenadas no han anulado la animadversión el odio que un sector importante amplio de este pueblo de Navarra de Alsasua tiene la Guardia Civil y este sábado han convocado un acto que se llama OSPA Eguna que lo que sea sino Daniel pues digamos lo que pretende la izquierda abertzale radical porque no olvidemos que aquí está no ha desaparecido en todas sus aparte de matar tenía movimientos de presión de Marta sociales que ejercitan presión sobre el resto de población de terminar colectivos en este caso es sobre la Guardia Civil el día de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que es una dinámica que está creo hace ya muchos años en 50 años para expulsar a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra a través de una dinámica que se llama alde hemendik qué significa en euskera o sea la traducción del euskera es fuera de aquí y que ya en determinar sentencia del Tribunal Supremo ha quedado claro que sí estaba dentro de determinados colectivos sociales para que presionar hostigar y generar el odio sobre principalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y principalmente el colectivo más golpeado de todos el de la Guardia Civil que como bien sabemos pues tiene más de 240 asesinatos de los 856 meses y es el colectivo más con más asesinatos en la organización terrorista ETA presentado decía una denuncia ante la Audiencia Nacional el fiscal se ha pronunciado y ha sido la niña que vosotros pedís que se suspenda que se prohíba este acto del Día de la Dios entiendo que la resolución del juez tendría que llegar a lo largo de la mañana de 20 de la tarde de este viernes yo creo que va a ser a lo largo de la mañana pero lo que es importante que los jueces nacional y creo que muchos de ellos lo tienen interiorizado es que esto es algo que se lleva repitiendo todos los años en 50 años ni un solo día y en alguna ocasión se ha prohibido este año precisamente por encuadrarlo en esta dinámica y hemos dicho que se llama al DNI fuera de aquí es solo se celebra en este pueblo en Alsasua sino que existe de otras formas el día de la Guardia Civil es una dinámica social para provocar el odio y nosotros denunciamos con delito de odio encuadrado dentro de las dinámicas del terrorismo de Estado de la izquierda abertzale y por terrorismo y por eso la competencia entendemos que de la Audiencia Nacional y creo que así pero para ser lo más importante de verdad es que los alcaldes de Bildu que son los herederos naturales de ETA según el Tribunal Supremo comenta este tipo de odio hacia otros colectivos no porque ya en el año 2011 aunque suene mal pero es lo que realmente pasó la propia alcaldesa de Bildu llego a encargarse en la calavera de la Guardia Civil lo dijo así textualmente cuando aparecieron allí los con la profesora de seguir para retirar un cartel del Ayuntamiento que era también para expulsarlos o querer usarlo de la de allí del pueblo han hecho teatro a lo largo de todos estos años simulando que te daban patadas a la Guardia Civil o el tiro al facha dónde se ponen caricaturas de la Guardia Civil para mí también aparece alguna amiga o sea que muchos otros personas que estamos en una forma en esta lucha y pues eso es el tiro al facha y bueno quiero decir es una dinámica que de verdad no ha desaparecido todas formas un pulpo tenía muchos tentáculos y el pentaculo de la pistola y de las bombas sí parece que se ha desaparecido pero realmente existen otros cortar y yo creo que la Audiencia Nacional tiene que hacer cuando escuchas Daniela ya la Presidenta la nueva presidenta de Navarra Maria Chivite decir que bueno que todas que critica a este acto que trata de prohibir lo está instrumentalizando algo que se viene celebrando desde hace ya muchos años y que decía la democracia no puede vivir porque un colectivo una acción concreta que los participantes podrían cometer un delito es todo lo que decía si viste ayer que se te pasa por la cabeza bueno primero que ella pues evidentemente no tiene ni idea de lo que ha sido esta y el provocado a toda la sociedad no solo a mí por asesinar a mi padre ya 855 familias más y no el daño que ha hecho de expulsar muchísima gente que se ha tenido que ir del País Vasco y Navarra precisamente por estos delitos de presión fomentando de alguna forma el exilio de muchísimos vascos y navarros a Madrid a Málaga desde sitios diferentes de la geografía nacional que en algún momento yo espero que a través de una querella que ya tenemos presentados en la Audiencia Nacional por delito de lesa humanidad se puede evaluar todo este año que se ha generado por parte de la organización terrorista ETA y de todos sus satélites esta señora particularmente le debe su política actualmente y esta señora ha traicionado a las víctimas del terrorismo o sea realmente no se puede decir que con las bicis lo mismo con los herederos letra y claro lo digo le dijiste que la señorita no sabe lo que se está yo creo que si sabe lo que se tiene que saber perfectamente lo que se está y usted usted ha dicho que le debe su carrera política a los herederos beta 300 de asesinos cuánto tiene que ser perfecta para usted que fomenta estudiar eso es sabido a gloria Guardia Civil el diablo monarquía y fomenta todo lo que habla español pero mi pregunta es que hace el pene V el pene V B con simpatía estos actos o no lo tengo sin batería y por otra parte si usted es que el Gobierno está dispuesto en un momento determinado a concederle a las fuerzas independentistas vascas que la voy a subir salga de Navarra vamos yo no te conozco personalmente pero mi hermano pero yo contigo en Estados Unidos con el presidente en el año 2004 y me habló fenomenal de ti te puedo decir que el pene V lo dejé yo muy bien el catedrático de constitucional Jiménez de Parga son los tibios frío siempre van de perfil y siempre los que dejan hacer y los que justificaban en algo que salgo tan bochornoso de humillar la Guardia Civil le parece mal lo nacionalista no les parece mal porque ellos han entendido a lo largo de estos 50 años que lo que hacía esa estaba justificado porque siempre decía algo habrá hecho al que asesinaba ir al mes eso no podrán decir que no y esa complicidad que tienen en todos los asesinatos de algún día tiran las sentencias judiciales en donde te dirá que realmente el pene V fue el inspirador el que recogía las nueces y golpeaba largo pero si recogí a las 2 es verdaderamente es hipócrita faringea que realmente es deleznable pero vamos que cada uno se define por sus actos y el pene V desde luego si el PSOE derecha o mejor dicho la mano derecha del todo de Navarra la mano izquierda es el pene V del sol con lo cual para mí básicamente eso es lo mismo ya lo último que me preguntaba Chencho era sobre el estado temprano a ver lo que tenemos yo creo que todos los colectivos de víctimas del terrorismo sobre todo lo que es la sesión de las competencias en materia penitenciaria la Guardia Civil de los territorios vascos y navarros yo espero que eso nunca se produzca si se produce yo creo que toda la sociedad española tenemos que ir allí a manifestarnos a Navarra y el País Vasco y evitar que la policía Guardia Civil tengan que salir de ahí pendiente de la temperatura de víctimas tras el apoyo de la Fiscalía sería un nuevo éxito más Paradinas de Justicia después de la retirada por ejemplo de los carteles de terroristas en las zonas de la Aste Nagusia de Bilbao un fuerte abrazo un abrazo gracias Antonio tenemos ya a la vuelta estamos a viernes y nos queda la semana en tres tuits Herrera en COPE