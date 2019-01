Así define Herrera al portavoz del taxi que aludió a la orientación sexual de Marlaska

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este martes, el comunicador ha afeado la actitud del representante del taxi. "Primero, el pueblo no eres tú. El pueblo también es el pueblo que no dejáis circular cuando cortáis las calles. Y eso de que por ser trabajador te puedes permitir ser un vándalo... ¿O el ciudadano no es pueblo? Por cierto, el pueblo que os mantiene y os paga. Todo el mensaje que queréis enviar, que tiene su fondo de razón, queda así absolutamente desligitimado. Sólo conseguís ganar antipatía social. ¡Menudo negocio! Y encima Podemos pretendiendo representaros. ¿¡Pero sabéis lo que significa eso!? ¿Sabéis qué supone que toda esta basurilla os represente?. ¿Por qué no vais a manifestaros al ministerio de Fomento?", ha comenzado Herrera.

"¿Y qué tendrá que ver el gusto sexual de cada cual para defender los derechos de la ciudadanía? Porque, desde luego, no están eligiendo al más listo para que le represente o para que sea portavoz de nada.Y la carrera del tal Tito Álvarez no ha hecho más que empezar. Éste le coge gusto y lo veremos en todos los conflictos. Como animador e interlocutor válido. Al tiempo", ha dicho para finalizar.