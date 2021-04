Arrimadas descarta dimitir si Cs no entra en la Asamblea de Madrid: "Rivera estuvo 15 años, yo llevo uno"

La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas no piensa en dimitir si su partido se queda fuera de la Asamblea de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. En una entrevista este viernes en el programa "Herrera en COPE", la líder de la formación naranja descarta la opción de que su partido no alcance el 5% de los votos necesarios y no forme parte del nuevo hemiciclo. "Estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Es importante que Cs se mantenga en la Asamblea porque aporta modernidad, políticas sociales o limpieza contra la corrupción", señala, pese a que la mayoría de encuestas - entre ellas la del CIS - dicen lo contrario. En todo caso, Arrimadas no dejará el liderazgo del partido si eso ocurre. "Hace un año que se celebró el Congreso de Cs. Rivera estuvo 15 años al frente del partido. Yo llevo sólo uno. Sánchez y Casado han sacado el peor resultado de la historia de sus respectivos partidos y nadie les ha pedido nada. ¿Por qué se le exige a mi partido algo diferente a los otros?", se ha preguntado.

En la entrevista, Arrimadas ha defendido la existencia de su partido. "Nosotros tenemos que pensar en España, y España es un país mejor con Cs. Nosotros representamos el centro. Hay mucha gente centroliberal que quiere inversiones, reactivar la economía y que se bajen los impuestos, pero también un partido con políticas sociales que ahora mismo son muy necesarias". Para la líder de Ciudadanos, el centro "siempre es difícil de mantener". "Yo entiendo que haya gente que quiera volver al bipartidismo, pero nosotros vamos a seguir luchando por lo que mucha gente quiere. El espacio existe y la utilidad es innegable", cuenta.