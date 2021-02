Arrimadas descarta en COPE una fusión con el PP: "Es una cortina de humo, como cambiar de sede"

Inés Arrimadas ha asegurado que mantendrá su proyecto al frente de Ciudadanos y ha descartado la posibilidad de una coalición o una fusión con el Partido Popular. En 'Herrera en COPE', Arrimadas ha apostado por seguir haciendo cambios en el partido dentro del proyecto que comenzó hace un año tras la salida de Rivera: "Hay otros partidos que tienen resultados nefastos y en seguida sacan cortinas de humo. Hay múltiples factores para bajar de 36 escaños a 6. Llevo un año al frente del partido después de un liderazgo anterior de 15 años y hay que seguir haciendo cambios".

Arrimadas ha destacado el mal resultado del constitucionalismo en Cataluña, que a su juicio es una mala noticia para todos los catalanes: "El resultado para Cataluña ha sido muy malo. En el ayuntamiento de Barcelona se hacen declaraciones con el apoyo del PSC a favor de Hasél. Hay que mirar más lo que pasa fuera del partido y no tanto mirarse el ombligo. El separatismo ha salido reforzado y hay que trabajar por el país".

"A mí como catalana me preocupa más el resultado en general para el constitucionalismo. Vamos a seguir siendo la voz de muchos catalanes y volveremos a ilusionar a millones de españoles. Con un 52% de participación hay una desmovilización que se debe a la pandemia y otra que se debe a errores propios. Ciudadanos es el partido que más propuestas sociales y económicas ha presentado en el Parlament. Pero no hemos sabido trasladar a la ciudadanía esto".

Arrimadas apuesta por la continuidad de su proyecto, aunque no siempre le favorezcan los resultados electorales: "Vamos a seguir siendo el único partido de centro liberal que hay en España. Parece que cuando uno saca un buen resultado no hay nada que mejorar. Ahora con más motivo, después de un resultado malo hay que seguir implantando el proyecto que empezamos hace un año. Estoy convencida de que tenemos que seguir haciendo lo correcto, que a veces no da votos. Corregir errores, desde luego, y mirar para delante"

Arrimadas ha asegurado que no hay una sola causa detrás de la debacle de Ciudadanos en Cataluña y ha aprovechado para lanzar una pulla al Partido Popular: "No hay un solo motivo para el resultado, hay muchos factores. Igual que no había habido un solo motivo para los resultados de 2017. Yo el domingo no me escondí, ni hice una cortina de humo, diciendo que vamos a cambiar de sede".

La líder de Ciudadanos ha asegurado que su partido mantendrá sus principios, den o no den buenos resultados electorales: "¿Tenemos que hacer lo mismo que el PSC? ¿Pactar con Bildu? ¿Con ERC? ¿Poner de candidato al peor ministro? Hay cosas que dan votos pero no es correcto hacer".

Arrimadas descarta una fusión con el PP

Arrimadas ha descartado totalmente algún proceso de fusión o convergencia con el Partido Popular, que ha calificado como cortina de humo: "El PP y nosotros somos partidos distintos. Además, donde hacía falta, en Cataluña, hicimos una oferta de alianza constitucionalista y dijeron que no, tanto el PP como el PSC. Esto es una cortina de humo por sus malos resultados. ¿Por qué descartaron una lista constitucionalista en Cataluña? Yo no quiero que el PP y el PSOE dejen de existir. Yo quiero que la gente que quiera un partido de centro, liberal, moderado, que yo creo que hay millones de personas así, tengan un partido como Ciudadanos. Y es la única manera de que Iglesias no siga en el Gobierno".

Ha defendido a Ciudadanos como el único freno al enfrentamiento entre bloques al que se ve abocado nuestro país: "Si en este país hay que elegir entre un bloque u otro hay mucha gente que va a elegir el bloque que está gobernando".

Y ha aprovechado para mandar un recadito a Salvador Illa: "Illa estaba muy preocupado porque ERC no quisiera pactar con él. Ha sido todo un teatro penoso, y yo creo que habrá un gobierno independentista. Para lo único que ha servido es para reforzar el independentismo. A todos los que criticaban que yo no me presentara a la investidura, veremos a ver ahora qué hace Illa cuando se dé cuenta que hay un candidato independentista con mayoría absoluta".