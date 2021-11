Ángel Martín, en 'Herrera en COPE': "Tener un brote me sirvió para replantearme muchas cosas de las que era"

Ángel Martín es una de esas personas que destacan por su humor e ingenio. Todas las mañanas, en sus redes sociales, comparte su particular informativo matinal para ahorrar tiempo, en clave de humor.

Su fama llegaría en 2006, gracias al programa ”Sé lo que hicistéis..”, junto a Patricia Conde, y en el cual estuvo durante cinco temporadas con unos buenos datos de audiencia.

Entre sus logros más destacados, podemos encontrar el: Premio ATV a mejor presentador de programa de entretenimiento, el Men´s Health como hombre del año en la sección de comunicación en 2007, el Premio Zapping a mejor presentador del 2007, el Ja Ja Festial a mejor cómico del año en 2007 o el Premio TP de Oro en 2007 y 2008. Destacamos, también, el premio de comedia "Arrabal" en 2016.

Pues el pasado mes de septiembre, Martín, habló de la delicada situación que vivió hace cuatro años: "Que sepáis que en 2017 yo estuve ingresado 15 días porque tuve un brote psicótico".

Por este motivo, el humorista ha decidido publicar un libro, titulado: "Por si las voces vuelven". Un libro en el que abre su lado más humano, hablando de una manera muy valiente sobre la salud mental.

"En el momento que tuve el brote, yo no me di cuenta, fue mi chica la que se percató. No era consciente de que estaba viviendo en un mundo distinto al real. El ingresar en el hospital, fue bastante tétrico. Los 15 días los recuerdo de manera fugaz, ya que estaba medicado. A medida que empiezas a recuperarte y ves la fecha de salida, se apodera de ti la desesperación de querer salir".

Sobre cómo vivió su familia todo esto, ha manifestado: "Es la parte más delicada de todo, no me he sentado con ellos para hablarlo, es algo muy agotador y cansado. Me queda la cicatriz de haber hecho daño a gente no consciente. Afortunadamente, he podido pedir perdón a todos".