Ana Pastor: "Sánchez está haciendo un uso partidista de las instituciones"

La presidenta del Congreso ha reconocido este lunes en 'Herrera en COPE' que su despedida en la Cámara el pasado jueves “fue un momento emotivo". "Ha sido una legislatura compleja, se ha vivido un multipartidismo desconocido para todos, pero las relaciones entre las personas se han mantenido por encima de todo”, ha dicho.

Sobre las intenciones del PSOE de aprobar iniciativas sociales hasta la celebración de los comicios, Ana Pastor afirma que hasta ahora “no ha pasado en ninguna legislatura. "Se habían aprobado decretos ley de urgente necesidad, pero cuando se convocan elecciones no es razonable que se haga un uso partidista de las instituciones. Ningún gobierno puede ir dopado a unas elecciones, se tiene que ir en igual de condiciones”, ha razonado.

La ex ministra espera conocer el contenido de estas iniciativas para “ver su necesidad” pero insiste: “Las reglas del juego son claras y no hay que interferir en los poderes del Estado actuando con ventaja”. Sobre su futuro político, confirma que Pablo Casado cuenta con ella, aunque reconoce que “todavía no sé dónde". "Es momento de dar batalla y quiero dar pelea, estaré dónde me diga para trabajar y defender el proyecto del PP”, ha detallado.

Ana Pastor señala que Casado “tiene un proyecto claro en su cabeza, que defienda el estado del bienestar y una política económica que crea empleo y oportunidades”. Apela al voto útil y asegura que el PP “se presenta para ganar” en las elecciones del próximo 28 de abril. Ha resaltado, por último, que una de sus mayores preocupaciones es la lucha contra la violencia machista y en referencia a Vox ha declarado que nunca estará con gente que diga las barbaridades que han dicho. "La defensa del PP contra la violencia machista está por encima de todo”, ha concluido.