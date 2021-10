Álvaro Mel en 'Herrera en COPE': "En el mundo de la interpretación entré de rebote"

Esta mañana, en los micrófonos de "Herrera en COPE", nos ha visitado el actor, modelo e influencer, Álvaro Mel. Su fama como influencer le valió estar incluido en la lista Forbes de los 100 más importantes de nuestro país. Su papel de actor fue a raíz de unos casting gracias a su amigo, Guillermo Campra (protagonista de la serie Águila Roja).

En 2019, sería escogido por Alejandro Amenábar para representar en la serie "La Fortuna" a Álex Ventura, un inexperto diplomático que tendrá que liderar una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones.

"En redes sociales me posicioné antes que mucha gente. No hacía un contenido muy elaborado, estuve en el momento adecuado en el lugar adecuado. En el mundo de la interpretación entré de rebote. Guillermo Campra me aconsejó tener un representante para redes sociales y me dieron la oportunidad de realizar varios castings. Después de todo eso, me llamaron a la semana siguiente para participar en la serie "La otra mirada". "Cuando me llamó mi representante, no me lo creía. Estaba jugando con mis amigos y me costó asimilar las cosas".

Sobre trabajar con Amenábar ha manifestado: "Es ir poco a poco, entrar en el rodaje e ir a la carne. Es al final una persona muy comprensiva, te escucha y valora las cosas. Sientes como si estuvieses en casa, iba al rodaje encantado y muy arropado por todos".