Almeida, en COPE tras el apoyo de los 'carmenistas' a las cuentas: "Vox ha dado un portazo a los madrileños"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado a Vox que ni siquiera se haya sentado con él para sacar adelante unos Presupuestos que previsiblemente tendrán luz verde gracias a los 'fugados' carmenistas. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", el regidor madrileño ha defendido las concesiones que ha tenido que hacer para aprobar las cuentas de 2022. "Hay que ser fiel a lo que uno piensa. Yo he puesto a los madrileños por encima de mi propio beneficio o criterio político. Es Vox quien se tiene que plantear por qué el primer año se abstuvo a la hora de votar las cuentas, el segundo votó a favor y el tercero en contra", ha dicho Almeida.

Martínez-Almeida sostiene que durante dos meses intentó negociar con Ortega Smith las cuentas, pero que ni siquiera iniciaron conversaciones. "¿Por qué no se quiso sentar Vox? No puedo aceptar que Ortega Smith quiera bloquear el Ayuntamiento y que nos exija que no podamos hablar con otros. Nuestro único objetivo son los madrileños. Si Vox pega un portazo a los madrileños, nosotros abrimos puertas"; ha dicho.