Alejandro Villena, sexólogo clínico: ''El sexo une, la pornografía desune''

Tres de las quince páginas web más visitadas del mundo son pornográficas. En España, el primer acceso al porno se produce a partir de los ocho años. Son cifras muy preocupantes, aunque está generalizado que la pornografía no es buena, por ejemplo, al vincularse su auge con el de la violencia sexual. No hay muchas guías ni concienciación sobre ello, por eso hoy Alberto Herrera ha hablado con Alejandro Villena. Es psicólogo y sexólogo clínico, autor del libro ''¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía''.

''Ha pasado como con otras sustancias, la pornografía se ha incorporado de forma natural sin conocer los riesgos que tiene'', explica Villena. Sin duda, va unido al auge de internet, el uso de móviles y smartphones. Los adolescentes ''están en un mar donde se encuentran con muchos peces, y algunos son problemáticos''. Además, el primer contacto de los niños con la pornografía es accidental porque ''la industria de la pornografía ha conquistado todos los espacios de internet'', apunta el psicólogo.

La impulsividad por ansiedad, trastornos obsesivos, problemas familiares o las adicciones, aumentan las posibilidades de engancharse. Y como toda adicción, afecta al entorno familiar. Las consecuencias son muchas, como ''querer incorporar los guiones pornográficos como algo normal. Si un chico joven trata de imitarlo, la ansiedad por emular algo que nunca va a llegar, será muy frustrante''. Sin duda, la clave es hablar con sinceridad de sexualidad, sin ideología, sin vocabulario explícito, adaptando el mensaje a la edad.

Hay salida, como cualquier adicción o enfermedad. ''Sobretodo ayudamos a que la persona tenga una vida ordenada'', pues cuanto menos tiempo muerto tenga, menos tiempo dedicará a la pornografía.