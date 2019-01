El alcalde de Totalán cree que hay "improvisación" en el rescate de Julen

Tiempo de lectura: 1



El alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño ha lamentado en 'Herrera en COPE' que no se haya hecho “un diagnóstico” para el rescate del pequeño Julen que lleva ya 40 horas atrapado en un pozo de la localidad malagueña. “Hay esperanza de vida, cada minuto que pasa se pierde, y lo que se está haciendo no es lo adecuado", ha denunciado el edil.

Por ello, Escaño ha anunciado que está gestionado con “una empresa europea” traer un georadar, que permita hacer una ecografía del terreno para ver la situación "antes de que sea tarde. Dependiendo de como esté, habrá que intervenir, lo que no se puede hacer es improvisar", ha insistido.

Para ello, ha advertido “ estoy en contacto con el Ministro Grande Marlaska, que espero que me llame en breve y con el Delegado de Gobierno, porque las autoridades provinciales me están ignorando un poco. He dado un margen de tiempo prudencial".

Sobre los pozos en la zona, Escaño ha explicado que se trata de sistemas para buscar agua en Andalucía que deben seguir "un protocolo preceptivo, que no sé si se ha hecho”.