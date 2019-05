La advertencia de Rosa Díez sobre el futuro de España que pondrá en alerta a más de uno

Tiempo de lectura: 2



Los resultados de las elecciones generales del 28-A no han aminorado a Rosa Díez. Al revés, le ha dado más fuerzas para seguir dando su punto de vista en redes sociales sobre la realidad política. Este viernes, como todos, la exlíder de UPyD ha estado con Herrera repasando esta intensa semana. En primer lugar, Díez ha lamentado que las fuerzas independentistas tengan ahora más presencia en el Congreso y culpa de ello a Sánchez, "una máquina de hacer independentistas". "El panorama, en términos democráticos, es desolador. Se empieza blanqueando a los promotores del golpismo y se acaba así. Es una mala noticia que esta gentuza que representa lo peor de España entre con esta fuerza en el Congreso", ha dicho Rosa.

La exdiputada también cree que Sánchez acabará pactando con Podemos. "El PSOE ya ha cerrado en Valencia los acuerdos con Podemos. Esperará a después del 26-M a hacer lo que más le convenga a él, que es lo que ha hecho siempre. El chavismo va a ser determinante en España. Y eso me parece una mala noticia", ha dicho. Además, ha denunciado el odio visceral que se propaga por las redes sociales pese a la victoria de la izquierda. "Menos mal que han ganado las elecciones, porque todo el odio e insultos que hay en redes contra todos los que osamos mantener nuestra posición es brutal. Los ataques machistas, por el hecho de ser mujer o de tener más de sesenta años, es brutal. Si no las llegan a ganar... Ahora resulta que criticar la política fiscal o cualquier otra de este gobierno, te convierte en una persona contraria a la democracia. Va a llegar un momento en que si no te llaman "facha" a lo largo del día es que has hecho algo mal", ha dicho.

Sobre Venezuela, Díez tiene claro que Maduro caerá. Sin embargo, todavía no sabe cuánto muertos más van a ser necesarios para devolver la democracia al país. "Pero Sánchez no ha dicho ni pío sobre la opresión a la oposición. El silencio de Sánchez es sospechoso", ha concluido.