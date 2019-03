La advertencia de Herrera a los votantes de Vox que podría beneficiar al PSOE

Casado pide a Abascal que no se presente en circunscripciones pequeñas, casi 30 provincias en España, para no favorecer a Sánchez

Carlos Herrera ha aprovechado su editorial de este jueves para avisar de que la disposición de los escaños y la ley electoral “no le de la garantía de gobernar” a PP, Cs y Vox. “Casado hizo una apelación al voto útil pidiendo a Vox que no se presente en provincias pequeñas porque vas a dárselos al PSOE”, ha detallado. “¿Qué inocente Casado dirán, no? Lo normal es que diga Abascal 'pues no te presentes tú', que es lo que ha dicho”.

Sobre las próximas elecciones, el comunicador ha dicho que Vox tiene una estrategia que consiste en que “los demás le hagan la campaña electoral”, como hizo en Andalucía.

“¿Han visto lo poco que sale Abascal en los medios? Claro, tú puedes poner en aprietos a Abascal por cosas que no domina. Entonces, lo mejor es golpes de efectos: el casco de los Tercios de Flandes y actuación en las redes sociales y dejar que los demás te demonicen. Esto es hacer que los votantes más cafeteros, no tengan ninguna duda, que te van a votar a ti.

El director de 'Herrera en COPE' considera que hay “gente loca” por votar a Vox, en Madrid, particularmente. “Digo Madrid, Barcelona y más lugares”, ha sentenciado.