Adelina Uriarte, propietaria de la única casa pasiva del País Vasco

La casa de Adelina cuenta con una extensión de 180 metros cuadrados y sin embargo su consumo energético es casi nulo. El ejemplo más claro es el coste del consumo de calefacción en invierno 180 euros. Sí, has leído bien, 180 euros, pero no al mes sino durante todo el periodo invernal, no solo de diciembre a marzo, sino desde octubre hasta abril porque no podemos olvidar que Adelina Uriarte vive en Vitoria, que no es precisamente una de las provincias más calurosas de España. De hecho, los vitorianos la llama Siberia Gasteiz

El gasto energético moderado no es la única virtud de esta casa, cuya construcción es conocida como passive house o casa pasiva, también es muy importante su escasa contaminación, "es muy importante la contaminación, el 40% de la contaminación que se genera en España proviene de los edificios de lo que se calientan y enfrían. Tenemos una tarea pendiente" dice Adelina Uriarte en 'Herrera en COPE' donde ha presumido de tener la única casa con estas características del País Vasco.

Porque hay regiones donde ya se están promocionando este tipo de viviendas, "hay promotores privados que ya lo están haciendo, incluso hay administraciones públicas como en Navarra, Aragón y Asturias donde ya se está haciendo. ¿Por qué no se hace más? Por desconocimiento, por miedo a hacerlo mal" dice Adelina que comenzó a construir su casa después de asistir a una conferencia en la que se habló de este tipo de habitáculos, " veo que tiene sentido que no es humo y decido hacer mi propia casa para ver si realmente es como cuentan".

La casa de Adelina, que trabajaba en el sector de la construcción, cuenta con 180 metros, y teniendo en cuenta que es una casa grande, ¿cómo puede gastar solo 180 euros en calefacción? "Es así y eso es el año que más, un euro por metro cuadrado en todo el invierno. Esto es posible no solo por la materia prima que utilizamos, pellets, como que la casa necesita muy poca energía para mantener el confort interior. Regenera el aire en su interior, las paredes están hechas con mucho aislamiento que evita que se escape el aire; hay que ventilar, pero sin perder el aire que tienes dentro. Las ventanas son muy potentes y esta casa sirve para Vitoria que hace mucho frío o sirve para Sevilla que en verano hace mucho calor".

Por encontrar algún defecto, el tema del agua, "la forma de calentarla es por aerotermos que roba el calor del aire y calienta el agua, en España hay zonas donde este sistema tiene mucho aprovechamiento".