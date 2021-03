Abascal garantiza en COPE su apoyo a Ayuso "para evitar que la izquierda gobierne Madrid"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha garantizado este martes su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en el caso de que sus votos sean necesarios "para evitar que la extrema izquierda entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid". En una entrevista en el programa "Herrera en COPE", el líder de la formación asegura que su "función social" es evitar dicho escenario y que no se van a equivocar "de enemigo". "Ayuso ha encontrado en Rocío Monasterio una lealtad que no ha encontrado en su propio gobierno y ni siquiera en su propio partido", ha dicho. Abascal ha destacado que la actual presidenta de la región "ha demostrado bastante independencia enfrentándose al Gobierno con mucha más claridad que la dirección nacional de su partido".

Pese a todo, el presidente de Vox ha señalado que el programa de su partido es "muy diferente" al del PP. "Nosotros queremos detener el despilfarro político, reducir a la mitad el parlamento, reducir consejerías y acabar con estructuras ineficientes que no den una respuesta directa a los ciudadanos... Somos algo más aventurados y osados en los recortes", explica.

Abascal tampoco ha dudado en admitir que no mantiene ningún tipo de relación con Pablo Casado. Pero eso no será obstáculo para alcanzar acuerdos políticos entre ambos líderes. "Hace meses que no hablo con Pablo Casado, pero eso no tiene ninguna consecuencia política. Nuestra relación personal no es importante porque vamos a actuar con toda responsabilidad. Y el día que nos llame para tener un diálogo político, atenderemos y llegaremos a un acuerdo. (...) Si Ayuso depende de nuestros votos, evitaremos que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Espero que si algún día nosotros dependemos de su voto, ellos harán lo mismo", ha comentado.