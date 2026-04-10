Paola Boutellier, escritora: "Te recomiendo leer este libro de Agatha Christie, no es tan popular como otros, pero es el primer asesinato en serie con Poirot"

La comunidad de amantes de la lectura en redes sociales tiene nombres propios, y uno de ellos es el de Paola Boutellier. Esta escritora malagueña de 33 años, autora de la trilogía 'A ojos de nadie', ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para conversar con Alberto Herrera y María José Navarro en la sección 'A Ciegas' sobre su faceta como una de las 'book talkers' más influyentes del país gracias a su comunidad 'Bicheando Libros'.

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Boutellier ha explicado cómo adapta sus recomendaciones a las diferentes plataformas. "No es lo mismo que tú hagas contenido de libros en YouTube, que lo hagas en TikTok", ha señalado, apuntando que el público de YouTube, mayoritariamente de 25 a 35 años, consume vídeos largos, mientras que en TikTok la audiencia, más joven, "quiere contenido más rápido".

Sinceridad y un libro para cada lector

A la hora de recomendar, la sinceridad es su máxima. Boutellier ha afirmado que nunca le han ofrecido dinero por hablar bien de un libro y que sus colaboraciones con editoriales se basan en la honestidad: "Es una reseña completamente sincera". Como escritora, conoce "el trabajo que hay detrás", lo que le lleva a intentar sacar lo bueno de cada obra, convencida de que "hay un libro para cada persona".

Su pasión es tal que ha confesado no poder abandonar ninguna lectura. "No puedo dejar una lectura a medias", ha admitido, ya que necesita entender hasta el final por qué una historia le gusta o no, una tenacidad que aplica a todos los géneros que aborda en su canal, desde infantil hasta novela histórica.

¿Qué es ser un escritor?

Preguntada sobre qué define a un escritor, Boutellier ha ofrecido una visión realista. Para ella, "un escritor es quien escribe libros e intenta vivir de ello", aunque ha reconocido que es "muy complicado". Ha destacado que la mayoría son "pluriempleados" y que solo "unos afortunados" logran vivir exclusivamente de la escritura en España.

Tres recomendaciones para acertar siempre

Como experta lectora, no ha finalizado la entrevista sin compartir tres recomendaciones. La primera es un clásico de misterio: 'El misterio de la guía de ferrocarriles', de Agatha Christie. La 'book talker' lo ha destacado por ser "el primer asesinato en serie de Agatha Christie con Poirot".

EFE Fotografía de archivo de la escritora británica Agatha Christie

Su segunda propuesta es 'Amarilla', de la autora Rebecca F. Kuang. Boutellier lo ha descrito como "un libro maravilloso que habla del plagio, de la industria editorial y del privilegio blanco", calificándolo de "muy bueno".

Finalmente, ha recomendado 'Una educación', de Tara Westover. Se trata de una novela publicada en 2019 que narra la historia real de la propia autora y su huida de un entorno de fanatismo religioso gracias al poder transformador de la educación.