Miguel Ángel y su vida 45 años después de 'Piraña' en 'Verano Azul': ingeniero de telecomunicaciones, profesor de universidad y con una gran vocación social

El icónico personaje de Piraña en la mítica serie Verano Azul catapultó a la fama a un joven Miguel Ángel Valero con tan solo ocho años. Lejos de convertirse en un juguete roto por la popularidad, Valero ha canalizado su carrera hacia un ámbito completamente diferente: la ingeniería de telecomunicaciones. Durante una entrevista en el programa Herrera en COPE, en la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Alberto Herrera, el ahora doctor e ingeniero ha explicado su transición de la pantalla a las aulas de la Universidad Politécnica de Madrid, donde ejerce como profesor y lidera proyectos para mejorar la vida de las personas con discapacidad.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Miguel Ángel y su vida 45 años después de interpretar a 'Piraña' en 'Verano Azul', por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

De ídolo infantil a referente tecnológico

Miguel Ángel Valero ha confesado que siempre tuvo una vocación bastante fuerte tanto por la parte social y de salud como por la tecnología. "Hice Telecom porque quería trabajar en esos ámbitos de la ingeniería biomédica, la telemedicina, la tecnología para las personas", ha afirmado. Esta motivación lo llevó a realizar un doctorado en telemedicina y, posteriormente, a desarrollar su carrera en la universidad, donde se siente muy contento. Su principal objetivo, según sus palabras, es "desarrollar tecnología con muchas más personas para mejorar la vida", una vocación que considera la más fuerte que ha vivido.

Miguel Ángel Valero, ingeniero de telecomunicaciones que interpretó a Piraña en Verano Azul

Su trabajo se ha centrado especialmente en las personas con discapacidad, un camino que comenzó en el ámbito de la atención temprana con niños recién nacidos de riesgo en el Hospital Clínico. Valero cree firmemente que "la tecnología puede ser una gran potenciadora de la discapacidad cognitiva, física y sensorial", y defiende la inclusión como un derecho fundamental. "Creo mucho en la inclusión, en el derecho de todas las personas a participar equitativamente", ha señalado, destacando que la tecnología apropiada y bien diseñada es un "catalizador valioso" para la participación en la salud, la educación o el empleo.

Un hogar que obedece al amanecer

Uno de los proyectos más destacados de Valero es el hogar digital accesible, un sistema que ha desarrollado por solo 2000 euros. Ha explicado que, con una simple orden como "amanecer", la casa responde a las necesidades del usuario: "alguna persiana se levanta hasta cierto grado, alguna luz se va iluminando poco a poco, algún aviso que va diciendo de cómo es el día". Este sistema, controlable por voz, pulsación o a través de la mirada, está pensado para facilitar la interacción a personas con limitaciones, invitándolas a "comenzar el día facilitándonos la interacción con los elementos del hogar".

Miguel Ángel Valero, en la época en la que interpretaba a Piraña en Verano Azul

El recuerdo imborrable de 'Verano Azul'

Sobre su participación en la icónica serie, Valero ha admitido que ninguno de los actores era consciente del éxito que alcanzaría. "Asumimos el proyecto con mucha ilusión de la mano de Antonio Mercero, que era una persona entrañable", ha recordado. El impacto de la serie fue incremental, y la gente se sintió muy identificada con los valores de aquella España de los 80. A día de hoy, el cariño del público perdura, y para él "siempre ha sido muy agradable porque las personas se acercan con mucha ilusión y es algo muy bonito".

Sus alumnos en la universidad son conscientes de su pasado televisivo, algo que Valero considera una simple "anécdota". Para él, lo fundamental es la relación que establece con ellos para que "aprendan, se desarrollen, y que profesionalmente también sean buena gente", ha comentado. A pesar de su exitosa carrera académica, no ha abandonado su faceta artística. "Siempre está ahí dentro esta vocación también artística, que es muy bonita", ha confesado, revelando que canta en el coro de la Universidad Politécnica y que vuelve a Nerja a menudo, un lugar al que le tiene "mucho cariño".