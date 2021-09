“El Salvador ha reconocido oficialmente el bitcoin, un movimiento muy controvertido"

Parece que la tecnología sigue avanzando imparable y que cosas que parecían de ciencia ficción son más reales de lo que imaginábamos. Es lo que ha pasado en El Salvador, que es el primer país del mundo en, atención, reconocer el bitcoin como moneda legal.

Nos ha dejado sorprendidos en Fin de Semana con Cristina, así que hemos acudido a nuestro cerebrito experto en informática, Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, quien ha expicado qué es el bitcoin: “Es una criptomoneda que solo existe en digital, no se guarda en banco, la puedes tener en mano pero no la respalda ningún sistema financiero. Se genera a través de una tecnología llamada ‘blockchain’, tecnología de bloques, y a través del proceso de minado, que es poner muchos ordenadores para que resuelvan una clave criptográfica. Cuando lo han hecho y otros ordenadores validan que la resolución es correcta se produce el minado y se genera la criptomoneda. Además tiene un número fijo de bitcoins, solo va a haber 21 millones, y actualmente hay minados cerca de 19 millones, por lo que quedan por generar dos millones más, con lo cual es un número fijo y eso hace que el precio fluctúe de manera distinta, no puedes poner la máquina a imprimir. Va a haber 21 millones, no más”.

“Tiene valor porque hay mucha gente, entre ellos yo también, que creemos en esta tecnología y hay millones de personas por el mundo que están realizando actividades con la tecnología del ‘blockchain’”, explica Stella, que añade que “tiene valor porque hay esa comunidad de creyentes que están operando con estas monedas digitales”.

La experta en BigData detalla que “el experimento es controvertido porque a los segundos de que el Gobierno de El Salvador aceptase la moneda se produjo una fuerte caída en Bolsa en todos los valores de estas monedas virtuales. Al final necesitas tener una cierta cultura tecnológica para manejar este tipo de divisa y no todos lo tienen, es complicado para muchos”. Además la moneda es muy volátil y tiene cambios muy bruscos en el mismo día, explica.

La CEO de Pentaquark Consulting se reconoce sorprendida por esta aceptación gubernamental: “No lo esperaba, de hecho estoy en contacto con un amigo de allí, se lo comenté y le dije que podía tener un pase si lo hacían para poner los fondos del país, pero es que no han hecho eso sino comprar bitcoins por valor de 150 millones de dólares, que es hasta cierto punto una cantidad pequeña para un país, y ese dinero lo ponen para respaldar los cambios que hacen entre dólares y bitcoins de la población, obligar a las transacciones minoristas a que se hagan en bitcoin pero en realidad la parte de mercado de capitales de la financiación mayorista del país sigue estando en dólares. Es complicado de entender”.

Sobre su implantación en España, Stella lo duda mucho: “No lo veo. Aquí tenemos el Euro. El BCE está promoviendo el Euro digital, un proyecto que busca eliminar el efectivo y que todo sea una moneda respaldada digitalmente. Ya veremos si al final se produce. Otra cosa es que los comercios te permitan pagar en criptodivisas, pero de ahí a que sea moneda de curso legal o te obliguen a usarla es un paso”.