¿Qué experimentó Napoleón tras pasar una noche en la Gran Pirámide?: "Aunque os lo dijera, no me creeríais"

Javier Sierra es un hombre (de los pocos) que ha pasado una noche entera en la Gran Pirámide de Egipto, emulando lo que hizo en su momento Napoleón Bonaparte. Su objetivo era tratar de comprender por qué el emperador francés afirmó cuando se le preguntó que lo que había experimentado "aunque os lo dijera, no me creeríais". Y es que, aunque sea una frase que no explica en realidad nada, Sierra dice que comprende a lo que se refirió, puesto que "no es fácil explicar lo inefable".

Lo que Javier Sierra hizo en 1997 fue seguir las huellas de Napoleón, así como pernoctar en la pirámide, concretamente en el interior de la cámara del rey. "Fueron horas bastante desoladoras", comenta Sierra. Afirma que podría deberse a las condiciones del lugar, pero que se termina perdiendo la conciencia sobre dónde acaba tu cuerpo y comienza la "atmósfera negra" que te rodea. "Terminas sintiendo cosas que, si tienes que explicarlas de alguna manera, se parece mucho a lo que imaginamos que debe ser la muerte", añade.

Unas sensaciones indescriptibles

Sierra cuenta que fue muy complicado para él explicar lo que sintió. De hecho, el hombre tenía la intención de escribir un reportaje y no fue capaz. No obstante, afirma que con el paso de los años fue "metabolizando" aquellas sensaciones y escribió su novela titulada 'La pirámide inmortal', donde el autor sostiene que "me desquité con mis propias memorias". Y lo relevante de esta novela es que ahora se convierte en cómic. "Es llevar al universo de las viñetas una novela, algo muy complicado", confirma el escritor. Traspasar una novela de 400 páginas a una acción en viñetas es una tarea ardua.

Además, destaca que el panorama de los lectores de cómics ha cambiado mucho en los últimos años. El perfil antes era un hombre menor de 24 años. Sin embargo, esto ya no es así. Y es que, actualmente, el márgen de edad ha crecido (ahora también los leen individuos de 50 años), así como el acceso de las personas a las novelas gráficas. "Me imagino que este cambio se ha dado, no solo porque estamos arrastrando a los lectores contemporáneos, sino también a aquellos que en su infancia y juventud leyeron cómics", apunta Sierra.

Otra manera de llegar al público

Asimismo, el escritor nos cuenta que las lectoras femeninas también han irrumpido en el mundo de la novela gráfica. "Esto es lo que está impulsando todo, como el proyecto de la Pirámide Inmortal", dice Sierra. Pero, como mencionábamos anteriormente, es un trabajo complicado que lleva tiempo. En el caso de esta adaptación, se ha tardado 7 años. La parte positiva para los compradores de este tipo de novelas es que el precio es asequible. El proyecto de Javier Sierra ronda los 19 euros. "Lo que tiene por detrás son muchos costes de producción", cuenta.

Lo que queda claro es que, después de que muchos lectores se perideran durante años y, a pesar de que las cifras han aumentado después de la pandemia, esta es otra manera de llegar a un público amplio. Se trata, en definitiva, de otra forma de leer. Sierra comunica que cada página del cómic cuenta una historia. Por lo tanto, al adaptar el capítulo de una novela a un cómic, el guionista debe tener en cuenta el espacio del marco físico. Un gran detalle visual con el que cuenta esta novela gráfica es el color.

¿Qué buscaba Napoleón dentro de la Gran Pirámide?

Resulta que hubo un momento de la aventura de Napoleónen la que pensó que había cruzado el umbral de la muerte. Por ello, Sierra y su equipo decidieron representar al Napoleón vivo sobre un fondo blanco y al que se supone que ha fallecido, en un fondo negro. "Aunque no conozcas el códgio, cambia la percepción", afirma el escritor. Lo que Sierra ha querido plasmar a sus lectores es la sensación de sumergirse dentro de la historia. Para ello, ha utilizado técnicas visuales que ayudan a percibir el espacio, a través de trípticos, desplegables y dibujos realistas.

Pero realmente, ¿Qué es lo que buscaba Napoleón cuando se adentró en la Gran Pirámide? Se piensa que todo era para reforzarse ante sus hombres como una persona que no le teme a nada. Aunque no fue el único gran personaje que decidió pasar una noche en este lugar, otros como J.P. Morgan uy Houdini también. Cada individuo que ha pasado por este lugar tenía unas motivaciones diferentes.