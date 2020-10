‘Niebla mental’ y caída del cabello: el martirio de los contagiados por coronavirus

Conforme pasan los días, las semanas y los meses vamos descubriendo nuevos efectos secundarios de este virus tan desconocido. Los últimos nos han llamado especialmente la atención: ‘niebla mental’ (en breve explicamos qué es) y caída del cabello a un ritmo muy intenso.

La ‘niebla mental’ nos la cuenta Eugenia Díez Moreno, enfermera de UCI del Hospital 12 de Octubre y miembro del Colectivo Covid Persistente en Madrid, quien la sufrió después de ser víctima del coronavirus. Estaba ya el estado de alarma instaurado, y trabajando notó dolores y presión en el pecho. Pensó que era por la ansiedad de la situación y no le dio mayor importancia, pero cuando la PCR dio positiva empezó su calvario: “Olvidaba cosas, palabras, no soy capaz de leer artículos largos y por supuesto ningún libro. También iba a la compra y al cabo de unos minutos no recordaba ni a qué iba ni si había comprado ya”.

Eugenia cuenta que, en el colectivo, a estos síntomas los llaman cariñosamente ‘covidadas’ y es como “volver a aprender”. Al principio se sintió asustada, pero como no tenía neumonía pudo estar en su casa. En todo caso, como es bien sabido, el dolor de cabeza no es parte de los síntomas “clásicos”.

Además su mensaje es muy claro: precaución máxima porque el ser joven no te hace inmune a este virus ni a sus efectos secundarios. De hecho Eugenia reconoce que ya no hace la vida como la hacía antes.

El segundo síntoma inesperado nos lo cuenta Ana Álvarez, una estudiante de 4º Periodismo en la Universidad de Valladolid que estaba de erasmus en Turín, Italia, pero se tuvo que volver apresuradamente por el confinamiento.

Ana se contagió saliendo de fiesta, pero no nos llevemos las manos a la cabeza: lo hizo antes de conocer la enfermedad y por supuesto mucho antes de los confinamientos. Y unos meses después “empezó a caerse mi pelo pero no como de costumbre sino a una velocidad asombrosa”.

Fue al médico y le recomendaron unas pastillas y unos sprais. También le pidieron una analítica, la cual fue bien, y no encontraban motivo para la pérdida del pelo. Finalmente tuvo desajustes con el periodo y el ginecólogo le recetó unas pastillas. Éstas hicieron que, un mes después, se solucionase lo del pelo. Los médicos confirmaron más tarde que lo del cabello fue por el coronavirus.

Por todo ello Ana tiene un mensaje muy claro y directo: “Hay que tomárselo en serio, esto no va de edades sino de cumplir con las medidas sanitarias”.

Por su parte, el Doctor Juan Carlos García-Moncó, jefe de neurología del Hospital Universitario de Basurto y miembro de la Sociedad Española de Neurología, recuerda que aún queda mucho por estudiar de esta enfermedad: “Llevamos solo unos meses con ella, las secuelas inesperadas siguen saliendo y hay que estudiarlas con calma”.

El doctor recomienda, sin dudar, “llevar una vida sana que incluya deporte, aunque no extenuante, además de comer bien y variado, esa es la mejor forma de prevenir ya que no se ha demostrado que ningún fármaco proteja previamente”.