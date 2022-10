La necesidad de los cuidados paliativos para calmar el dolor y dar sentido a la vida: 'aquí sigo y estoy bien'

Te lo venimos contando aquí en Fin de Semana, y es que hoy es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ese tratamiento que sirve para mejorar y aliviar el dolor de los enfermos que se encuentran en una fase terminal para ayudarles en ese momento. Unos cuidados que son tremendamente necesarios para estas personas y que nos mejoran como sociedad.

Todo con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas y llegar de la mejor manera posible a su final. Unos cuidados que son necesarios y que hemos querido conocer más a fondo en Fin de Semana.

Para ello, hemos hablado con el Dr. Manuel Serrano, que es el director médico de uno de los centros de cuidados paliativos más importantes de nuestro país, el Centro Laguna, en donde trabajan para, como nos decía el propio doctor, "dar sentido a la vida".





Y es que eso no es baladí, porque aliviándoles los síntomas hasta el final, los pacientes se sienten mucho mejor y, sobre todo, atendidos y queridos. Pero vamos por partes, porque lo que ha querido destacar el doctor es que, actualmente, en España, "vamos por buen camino" en materia de cuidados paliativos.

"Las cosas van mejorando pero hacen falta recursos y medios, tenemos profesionales muy bien formados. No alcanza a todos los pacientes, es una cuestión que tiene mucho que ver con las concentraciones urbanas" comentaba.

Y es que hay que recordar que el 80% de los pacientes con sida o cáncer, y el 77% con enfermedades cardiovasculares o afecciones pulmonares se enfrentan al final de su vida con dolor. "No tienen por qué sufrir con cuidados paliativos, si se implantan en toda la población se tiene la posibilidad de calmar el dolor, la angustia, la disnea, el insomnio...Todo lo que atormenta a las personas en la fase final" sentenciaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todos los pacientes pueden acceder a los cuidados paliativos

Otra de las cosas que ha querido destacar el doctor Manuel Serrano es que es falso ese mito que circula acerca de que solo los pacientes con dinero pueden acceder a los cuidados paliativos. Y es que dice que trabajan mano a mano con la Seguridad Social y que, prácticamente la mayoría de sus pacientes, "son de clase media incluso de clase baja que están viviendo de una manera muy precaria" comentaba.

Y ayudarles es una de las cosas que más satisfacción les produce a los profesionales de estos cuidados. También en Fin de Semana hemos tenido la oportunidad de hablar con una paciente de su centro que está recibiendo actualmente cuidados paliativos. "Lo he pasado mal pero aquí estoy. Cuando te dicen que no hay nada que hacer tienes un bajón, te dicen que no hay nada más para ti...He seguido luchando y sigo aquí, solo Dios sabe por qué" nos contaba.

La necesidad de los cuidados paliativos para calmar el dolor y dar sentido a la vida: 'aquí sigo y estoy bien'





Lo más significativo de todo esto es que ella no tenía ni idea de qué eran los cuidados paliativos hasta que comenzaron a administrárselos. "Estoy encantadísima porque estoy muy cuidada y soy querida por toda la gente...Yo me pienso que no tengo nada y estoy muy bien" comentaba.

Y ese es uno de los grandes problemas, que mucha gente no tiene ni idea de lo que significan los cuidados paliativos.

Dan sentido a la vida y cuidan de los enfermos también espiritualmente

"La población se hace un poco de lío porque no hay suficiente información del tema" comenzaba comentando el doctor Manuel Serrano. "Creen que estamos practicando la eutanasia y eso no es así, lo que hacemos es calmar los síntomas que no pueden ser calmados de otra manera" concluía.

Además, añade que no solo cuidan físicamente el paciente, sino que lo hacen de una forma espiritual. Necesitan que no sufran, pero, sobre todo, que se sientan totalmente queridos. "Cuando se le stimula a través del cariño, cuando se estimula ese sentido de la vida que no se acaba por la enfermedad, el sentido del sufrimiento disminuye" añadía.

Especialmente nos ha emocionado cuando ha contado la historia de uno de los pacientes de su centro, que llegó pidiendo taxativamente la eutanasia y gracias a sus cuidados cambió "radicamente de opinión".

"Antes estaba en un hospital solo donde la gente le trataba de forma mecánica, cuando empezamos a tratarle esta persona cambió su forma radical de pensar, murió, dejó una carta y...me emociono. Lo que se dice ahí es muy fuerte, cuando recuerdo estas afirmaciones, da sentido a nuestro trabajo" sentenciaba.