Nacho Abad cuenta los detalles de la detención de María León y sus consecuencias: "Puede costarle un disgusto"

María León fue detenida la semana pasada tras atacar a la policía. Desde entonces, han surgido varias especulaciones y opiniones al respecto. Es por esto por lo que Nacho Abad ha querido contar la verdad de los hechos en 'Fin de semana' de COPE.

"Paco León llegaba de estrenar su película al aeropuerto de Madrid y le abordaba una periodista con un micrófono. Y al ser preguntado por su hermana dijo: 'Nos han recomendado dejarlo todo en manos de la justicia. El comunicado que ha hecho mi hermana yo creo que es muy claro. Queremos confías en que se pueda aclarar todo y ya está. Por lo menos, que se defienda porque no se ha respeta el principio de presunción de inocencia, además se han publicado cosas que no se tenían que haber publicado. Tenemos que ser cautos y seguir los cauces legales", se limitaba a decir el actor, según cuenta Abad tras apuntar que "no entiende a qué se refiere con cosas que no se debían haber publicado".

"Esto pasó el pasado fin de semana. Todo comienza en torno a las 4:45 horas de la mañana. Unos agentes de la policía municipal observan a un tipo en bicicleta cruzando la calle en perpendicular. Le ven y, en cuanto el ciclista ve las luces de la policía, intenta retroceder y volver por donde había venido. En la mano lleva el vaso de una copa. Le para la policía y le quieren hacer la prueba de alcoholemia. Por el lugar en el que volvía el ciclista, venía un grupo de unas diez personas que los acopañaban y empezaron a increpar a los agentes. Les afean la actuación y le dicen que su amigo no es un delincuente, que le intentasen hacer la prueba era despropocionado, que solo era una bicicleta...", narra.

"Entonces, le hacen una prueba de alcoholemia y el tipo da 0,54, doblando el nivel máximo. Y, mientras tanto, el grupo de amigos tiene la misma actitud. Al final, identifican al tipo y llega otro coche de control de alcoholemia y le meten en la furgoneta para hacerle una prueba de dilometro evidencial. El tipo de la bicicleta accede sin protestar, pero, una vez dentro de la furgoneta, una mujer del grupo, que resulta ser María León, aparece con su teléfono, se agacha y empieza a grabar la actuación de los policías. Los agentes le dicen que puede grabar, pero no publicarlo porque no les puede identificar públicamente. Entonces, guardó el teléfono, pero vuelve a la carga. Al rato, un tío increpa a los agentes y ella vuelve a sacar el teléfono para grabar. Y cuando le piden que deje el móvil, ella responde: 'Tonto, ¿Tú qué eres? ¿El sheriff?'", cuenta el colaborador, tal y como consta en las diligencias policiales.

"El agente le llama la atención y la actriz le vuelve a llamar tonto. Entonces, el agente le pide la documentación y ella le dice que no lleva DNI. Y, cuando no llevas DNI en la calle, los policías deben llevarte a la comisería para identificarte, no detenido, aunque con cualquier otro carnet se puede. Sin embargo, como ella no se identifica de ninguna manera, los agentes deciden llevársela a comisería y la introducen en el vehículo policial. Una vez dentro, inician la marcha y un tal Jorge se interpone para que el coche no avance. Las diez personas rodean el vehículo y, en ese momento, María empieza a dar patadas a las puertas y los cristales. Entonces, un tipo abre la puerta y saca a María del coche. Ella sale corriendo y le persigue un agente de policía. Cuando el agente la alcanza, la actriz le impacta un golpe con el puñó que impacta en su mejilla derecha y, en ese momento, ella pierde el equilibrio y da una patada al agente de la que cae. El agente grita: 'hija de puta, eres una zorra'", agrega.

"Pueden llegar a ser cuatro años de prisión"

"Entonces, se incorpora y los agentes intentan llevarse a María León. Ella consigue volver a zafarse del agente, la volvieron a perseguir y la ponen contra la valla. Entonces, un tipo se lanza contra la policía y, entonces, el agente tiene que reducirlo y ponerle contra el suelo. Después de todo esto, lo que pasa es que consiguen meter a la actriz en el coche. Pasan por un centro de salud previamente y hay un parte de lesiones de León. Y otro del agente por la agresión de la actriz. Cuando a María la meten en el calabozo le da una crisis de ansiedady la tienen que trasladar en el hospital para que la atiendan".

Ahí se queda todo y la actriz emite un comunicado: "Quiero dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas. Estas últimas 48 horas han sido verdaderamente difíciles. Niego haber agredido a nadie. No es mi intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en nuestro país. Pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. El caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la Justicia".

"Personalmente, no me cabe ninguna duda de que esto lo han redactado sus propios abogados", opina Abad sobre el comunicado de la intérprete. "Si es verdad que María León ha agredido a la policía no es ninguna tontería. Atentar contra una figura de la autoridad puede llegar a ser cuatro años de prisión", informa. "La policía local hizo lo que tenía que hacer porque, si a este hombre le atropellas o él mismo mata a alguien, los agentes habrían sido los causantes de ese siniestro posterior", reflexiona tras señalar que este caso "puede afectar" a la imagen de la actriz y "costarle un disgusto muy serio".

"La policía cumplió perfectamente con su cometido. Y estoy convencido de que María León y su grupo habrían actuado de una manera completamente diferente si este suceso hubiese acabado de una manera fatídica. La policía no suele ser borde, pero cuando detectan actitudes poco amistosas ellos reaccionan de una manera proporcional", opina por su parte José Miguel Gaona.