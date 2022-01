Michavila: “Tezanos se ha gastado 70.000 euros para hacer horquillas de 9 escaños en Castilla y León”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha cuestionado este sábado la estimación del CIS de José Félix Tezanos para las elecciones en Castilla y León del próximo mes. Para el director de la empresa de sociométrica “Tezanos se ha gastado 70.000 euros para hacer horquillas de 9 escaños” en referencia al margen que otorga al Partido Socialista en la comunidad autónoma.









“En la estimación que hace Tezanos dice que, lejos de mejorar, el PP va a empeorar los datos de hace tres años y que la formación más votadas va a ser el PSOE que no sólo va a ganar al Partido Popular, sino que va a ser la fuerza más votada”, explicaba Michavila a Cristina López Schlichting.

“Yo, sin embargo, digo que el PP le va a sacar al menos 5 puntos a los socialistas y va a ser la formación más votada”, sentencia el presidente de GAD3. Eso sí, explica que “realmente de la estimación del CIS el único dato que nos cuadra es el del propio partido de Tezanos, en torno al 30%, pero con unas horquillas de hasta 9 escaños”.





La filtración del CIS a Iglesias

Además, el presidente del Centro de Investigaciones Científicas (CIS) también está en el ojo de la polémica por el error que el pasado miércoles protagonizó el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al publicar en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que tenía datos del sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León, y que se apresuró a borrar pocos minutos después, podría acarrearle serios problemas si se diera por probado que Tezanos filtró esa información al exlíder de Podemos, hoy sin cargo político.

MADRID, 10/11/2021.- El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y presidente del Jurado de los Premios Nacionales de Sociología y Ciencia Política 2019 y 2020, José Félix Tezanos, ofrece un discurso durante la entrega de los Premios 2019 y 2020 celebrada en Madrid, este miércoles. EFE/ Javier Lizón









“Las filtraciones que acaban saliendo no dejan de ser meras protecciones de los empleados públicos que dicen que esta vez no les van a echar la culpa de lo que ha hecho Tezanos mal, y por eso filtran que ha sido él quien come con el político”, comentaba Narciso Michavila sobre los posibles orígenes de esa filtración.





¿Mayoría absoluta del PP en Castilla y León?

Sobre una posible mayoría absoluta del Partido Popular en Castilla y León Michavila lo ve poco probable pero, explica, “va a sumar mayoría con Vox pero lejos de la mayoría absoluta por sí solo”. “La marca Vox es una marca fuerte, el CIS le está dando entre 4 y 8 escaños, pero no va a bajar de 9, va tener el doble de escaños que Ciudadanos y Podemos juntos. Nuestra única duda con Ciudadanos en estos momentos es si va a conseguir entrar por Valladolid, en el resto de provincias es prácticamente imposible”, concluye en Fin de Semana.