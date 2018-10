El mensaje de Cristina L. Schlichting a Puigdemont

En el día en el que han trascendido algunas de las posibles penas que la fiscalía pedirá para los acusados por el procés, la directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, ha querido acordarse del gran ausente en el juicio, el fugado Carles Puigdemont:

"Entretanto ha trascendido que Puigdemont no se presentará a las elecciones europeas porque no se atreve a acudir a la embajada española para pedir las acreditaciones. Tiene miedo de ser detenido. Lo malo para él es que alguien de su entorno se ha ido de boquilla y ha contado que no quiere ir, pero tampoco quiere enviar a un propio en su nombre para no pasar por cobarde, de modo que ha decidido no ser candidato. Es una buena noticia, que confirma que este señor, que siempre ha sido una gallina y que se marchó del país sin avisar a sus compañeros, a los que citó en sus puestos de trabajo al día siguiente, está pasando a la reserva, incluso entre los suyos."

Así pues, el expresidente catalán, que al contrario de muchos de los miembros de su Gobierno no se sentará en el banquillo, ya que se marchó y los dejó abandonados a su suerte, no ocupará un puesto de eurodiputado en representación de España, ya que no se atreve a pisar ni siquiera una embajada española por miedo a hacer frente a las consecuencias de sus actos. Algo que sí están haciendo, por ejemplo, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Junqueras, o el compañero de partido de Carles Puigdemont, el exconseller de Interior, Joaquim Forn.

