La madre de Cristina: injusticia social de la España de los años 50

Hoy, la madre de Cristina viene a hablar de la España de los años 50. Ingerborg Schlichting habla de los oficios que difieren de los de Alemania. “España tenía que salir adelante como fuera, y había oficios que en Alemania ya habían desaparecido. Los que abrían la puerta, los afiladores, los limpiabotas… Desde luego, en este silo XX, los limpiabotas ya no existían en Alemania. Había una serie de profesiones que nos extrañaban muchísimo. Había otras cosas que me extrañaban mucho, por ejemplo, la Semana Santa, una semana de luto total, donde se tenía una delicadeza muy especial para la preparación de la muerte de Cristo”. Es algo que en Alemania no existía, “no podías entrar en las iglesias sin velo y sin medias, era muy extraño para nosotras”.

Costumbres que en Alemania no existían, aquí era lo normal. “El servicio doméstico era muy distinto. Era muy de principios de siglo. La gente ganaba muy poco con este oficio. Los sueldos, en general, en España eran muy miserables. En muchos casos, las chicas que venían de fuera, era más bien porque las familias se tenían que quitar una boca que alimentar. Los sueldos tan bajos me espantaban porque demostraban mucha injusticia social” ha contado Ingerborg Schlichting.