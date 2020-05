Ingeborg ha asegurado, sin medias tintas, que está esperando “ya la siguiente fase y hacemos una fiesta toda la familia, distanciados con la máscara que me viene muy bien porque tengo alergia y la voz tomada, la máscara es maravillosa".

Entonces ya ha pasado a recordar esos tiempos pasados, muy duros, y ha rememorado la muerte de un hermano suyo: “Heinz, tío tuyo, Cristina, murió y el impacto fue tremendo, mi madre se pasó todo el tiempo de luto. Hacía la mili normal y fue con 18 años voluntario para acabar antes y seguir los estudios. Le metieron en un batallón de cazadores que estaban preparados para la guerra y fueron los primeros que mandaron a Polonia. Mi madre decía que fue como adolescente y volvió como un hombre".

Ingeborg recuerda que su madre le dijo que “Tenía 20 años cuando murió. Cuando se metió en la mili prácticamente coincidió con mi nacimiento. Antes volvía de Francia por un accidente, estuvo una semanas en casa herido y un tío mío intentaba convencerle de que se metiera a música, pero él decía que era cobardía dejar a los compañeros solos".

"El convoy iba en la tanqueta ligera, que iban mucho peor protegidos que los tanques, fueron enfilados por los aviones y murió mucha gente, él en el acto. Le enterraron en un chalet con otros dos o tres. Luego pudimos rescatar su cuerpo y enterrarlo nosotros en un cementerio. Todos los combates fueron terribles, está todo lleno de cementerios. De tantos que hay apenas se encontraban los cuerpos", relata la madre de Cristina.

Con base en este trágico suceso Ingeborg ha relatado que “hubo auténticas barbaridades de los alemanes en Polonia. Los que habían hecho el servicio militar del 37 al 39 ya los habían preparado para la guerra, eran verdaderos batallones de ataque. Yo no me acuerdo de él, sé lo que me contaban mis padres".

"De las casas que estaban cerca de la mía no volvía ningún marido. Todos los padres murieron, estaban siempre en guerra. Cuando bajábamos al búnker solo había mujeres y niños", ha finalizado la madre de Cristina.