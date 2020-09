La madre de Cristina: "Con 20 años llegué en tren a España y no entendía porque hablaban muy deprisa"

Tras un verano de preciosos recuerdos, algunos muy duros por la posguerra de la II Guerra Mundial, Ingeborg Schlichting se despedía de la antena de Fin de Semana con Cristina. Pero la audiencia manda y los findenautas la querían de vuelta. Pues… ¡deseo concedido! La madre de la directora de Fin de semana vuelve a la antena del programa para contar más memorias.

Esta vez avanzamos un poco para situarnos en la etapa de la posguerra y nos venimos muy cerca. Bueno, muy cerca no, directamente a nuestra querida piel de toro. ¡España! Ingeborg llega a este país y se encuentra con un pequeño impedimento: el idioma. ¡Qué cuesta arriba se hace! Pero no pasa nada porque encontrará la forma de aprenderlo y poder prosperar.

Antes de eso relata: nos vamos a hace 62 años desde que vine a España, media vida. 21 años recién cumplidos, y mis padres no me dejaban salir porque decían que era muy joven” cuenta la madre de Cristina. “Teníamos mucha influencia de Estados Unidos, sobre todo de la moda. Pero, sobre todo, puedo contar que, en aquellos años, a mí me encantaba ir a los conciertos”.

“Mi hermano había muerto en la guerra, mi madre no estaba contenta porque yo me quería venir a España. Mi madre me decía que por qué no me iba a Inglaterra, donde podía estudiar inglés, pero a mí lo que me hacía falta era el español. Para mí España era igual que para todos los extranjeros, con el flamenco o los toros, muy folclórica... Estuve unos días en París” sigue contando Ingerborg, “pero en seguida llegamos a Madrid, para poder buscar trabajo en alguna empresa comercial. Pero era imposible, porque para nosotros los españoles hablaban muy deprisa, nos costaba entender. Fue muy difícil, pero al final nos recomendaron trabajar cuidando niños para aclimatarnos al idioma” ha terminado la madre de Cristina.

