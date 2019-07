Los momentos más sorprendentes de la temporada en 'Fin de Semana'

La temporada de radio da para todo tipo de emociones, entre ellas, la que nos pilla más desprevenidos, muchas veces para bien, y alguna que otra, para mal: la sorpresa.

En 'Fin de Semana' hemos tenido diversas sorpresas a lo largo de este año, y aquí vamos a recordar algunos de esos momentos. El primero de la mano de una de las colaboradoras más importantes del programa, Carmen Lomana, que el pasado mes de septiembre sorprendía a todos con una "bomba" informativa.

Audio

Carmen Lomana explicaba en el 'Fin de Semana' de COPE que "le gustaría dar unos años de mi vida al servicio de los madrileños en el Ayuntamiento", y se postulaba como alcaldesa de Madrid.

Lomana tenía decididas incluso las primeras medidas que tomaría como nueva alcaldesa de Madrid: "Lo primero que haría es reunirme con la Policía Municipal para ver todos los problemas que hay en Madrid. De narcotráfico en las zonas periféricas, en los barrios, que están abandonados muchísimos, como Entrevías, Usera, Vallecas, Puente de Vallecas... También hay que erradicar los pisos con okupas, los manteros, que no pagan impuestos y están explotados por las mafias". Y además aseguraba que su candidatura ha tenido muy buena acogida: "La respuesta de la gente ha sido impresionante. El otro día salía de casa y me encontré a unos obreros y todos:'¡Carmen, te vamos a votar!' Y me quedé impresionadísima. Pero no quiero dejarme llevar por la vanidad".

Finalmente, como sabemos, Lomana no llegó a presentarse a la alcaldía, pero sí pudo ver como Manuela Carmena abandonaba el consistorio tras las elecciones municipales.

'Un, Dos, Tres...'

Sorprendente fue también la revelación que hizo Cristina López Schlichting con motivo del fallecimiento de uno de los grandes de la historia del cine y la televisión en España: Chicho Ibáñez Serrador. El creador del 'Un, Dos, Tres...' recibió un merecido homenaje en 'Fin de Semana' y la directora del programa explicó la relación del fallecido con su familia.

Vídeo

Su hermana Patricia había sido azafata en el mítico programa de televisión, y López Schlichting preguntó en twitter a los usuarios si la reconocían en la fotografía.

Adivina cuál de las míticas azafatas de “Un, Dos, Tres” era mi hermana ! Está en la Foto del equipo de la sexta temporada! @findesemanacope @crisschlichting pic.twitter.com/27tlu5895g — Cristina López S (@crisschlichting) 7 de junio de 2019

Cristina López Schlichting nos explicaba a través de un vídeo las peripecias de su hermana en el programa de TVE. “A lo largo de la sexta temporada del 'Un, dos, tres...' fue azafata en ese momento épico de la televisión en España”. López Schlichting ha explicado como fue que su hermana Patricia acabó en el programa. “Ella se presentó al casting del programa, lo hizo fatal, según su propio testimonio, pero a pesar de ello, la cogieron”.

Su entrada en la televisión hizo que se convirtiera en la envidia del barrio. “Patricia se convirtió en la envidia de las vecinas y de todas nuestras amigas por ese protagonismo”.

Una historia que tuvo un desenlace curioso: “La cosa terminó de forma un poco trágica, porque siempre había sido muy graciosa y muy payasa y en medio de una canción se puso a bailar y a hacer una broma a las otras azafatas, que se echaron a reír. En ese momento, se oyó la voz de arriba, de Chicho Ibáñez Serrador, diciendo: 'Patricia López Schlichting, estás despedida'. Y así acabó su periplo por ese programa donde aprendió tantas cosas”.

Superar la adversidad

La sorpresas también se producen cuando alguien consigue convertir su mala suerte en buena. Es el caso de Dimitri, cuya historia dejó boquiabiertos a todos en 'Fin de Semana'.

Audio

La vida de Dimitri y su hermana pequeña ha sido muy dura. Desde pequeños tuvieron que aprender a sobrevivir, como explicó este joven de origen ruso en el 'Fin de Semana' de COPE. “Nosotros lo que teníamos que hacer es mendigar para que mi hermana y yo pudiéramos comer. Los días que no me daban nada iba a recoger setas a un bosque y a pescar”.

Abandonados por sus padres, se quedaron solos, por lo que no tuvieron más remedio que pedir ayuda para poder sobrevivir. “Fuimos al orfanato para poder comer todos los días y que mi hermana estuviera bien. Yo tenía siete años y ella tres”.

Pero la vida en el orfanato no era un camino de rosas para ninguno de los dos: “Lo peor no era que nos pegaran, que nos pegaban bastante, sino el trato que nos daban algunos cuidadores, que nos humillaban. Nos decían que esa era nuestra vida y que jamás saldríamos de ahí”.

Hasta que la visita de un pope ortodoxo cambió su vida. “Nos dijo que había un Dios que nos amaba y que si rezábamos se nos concedería lo que pidiéramos. Me ocultaba en un baño para rezar”.

Dimitri disfrutaba cuidando a los niños más pequeños del orfanato, y se dio cuenta que muchos se marchaban de allí. “Cuidaba de los bebés del orfanato y me di cuenta que había gente que llegaba y se los llevaba. Uno de mis favoritos, Nikolai, desapareció un día. Y una cuidadora me explicó que los adoptaban”.

La adopción se convirtió en un sueño para él. Una salida a su situación desesperada: “Empecé a rezar para que me adoptaran a mi y a mi hermana, y un par de años después, sucedió”.

Una pareja española se hizo cargo de él y de su hermana, cambiando la vida de ambos para siempre. “Pasé de no tener nada a tenerlo todo en 24 horas. Y eso me costó mucho porque me volví muy materialista”.

Por eso, siempre estará muy agradecido a su familia y a Dios. “Mis padres adoptivos son unos santos, me lo han dado todo”.

Una dura historia con final feliz con la que cerramos este repaso a los momentos más soprendentes de 'Fin de Semana'.