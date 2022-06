Lomana desvela lo que le confesó la mujer de un futbolista sobre su matrimonio: “Carmen, no sabes qué horror”

Shakira confirmó la semana pasada que se separa de Gerard Piqué, en un comunicado ha dicho que "lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por la comprensión". En los últimos días estaban circulando una serie de rumores y es que, según la revista 'Hola', ella había ingresado en el hospital por una crisis de ansiedad.

Silvia Taule en Salvame comentó que en 2017 ya hubo una crisis muy gorda entre ellos por la misma razón entre ellos. La discusión fue tan relevante que hubo hasta una cumbre familiar para ponerle fin, y Shakira llegó a perder la voz. Personas del entorno aseguran que hubo discusiones a gritos en medio de la calle, delante de todo el mundo.

"Eso se llama pasión. Yo estaba segura de que esto tenía mucha historia. Es muy difícil vivir con un futbolista y ella, a su vez, es una gran diva. Pero los futbolistas se creen Dios, se lo creen". Dentro de la diversidad de anécdotas que recuerda la colaboradora, Carmen Lomana habla de una que que recuerda así: “Carmen, no sabes qué horror, se creen Dios, no les falta más que ir con el cetro y la corona por la casa. El único sitio en el que no discutimos es en el cama”. No tenían problemas de insomnio.

Hay otra compensación económica, de una gran vida, y luego están los hijos. No sé quien dijo que el dinero está bien siempre, porque a veces compensa el sentirte triste y desgraciado, es lo único que compensa. Yo no pienso eso, pero en fin.

