Las medidas pendientes por aprobar en la Cumbre Climática: "Ayudar con 100 mil millones de dólares al año"

Sabemos que preocupa el tiempo y las cosas extrañas como las filomenas árticas, trombas de agua, sequía, el aumento de nivel de algunos mares, o la disminución en otros. Ante esta situación, se está llevando a cabo la Cumbre Internacional del Cambio Climático que se está celebrando en Egipto, hasta el día 18. Fernando Valladares es investigador del CSIC y experto en Cambio Climático.

La Cumbre del Clima "es importante, imprescindible e insuficiente", subraya el experto. Ya que es una cumbre que reúne a todos los países firmantes del tratado de París, pero los avance son muy lentos por las complejidades y por las circunstancias que rodean concretamente a esta cumbre.

Existen una serie de circunstancias que dificultan poder llevar plenamente esta cumbre, porque, en primer lugar, la sede de la cumbre es Egipto, donde se vulneran los Derechos Humanos y hay una gran represión a la hora de expresar diferentes opiniones a las del Estado. Por otro lado, la falta de algunos representantes de países como India o China, lo cual reduce la capacidad de abordar problemas difíciles. China e India son los principales contaminadores. Es verdad que, no están del todo ausentes, pero no tienen a los jefes de Estado, por lo tanto, "los compromisos serán modestos", subraya.

En cuanto a los problemas que están afectando a la vida de las personas, ha destacado "la contaminación atmosférica, la cual se lleva a nueve millones de personas al año". Por otro lado, las migraciones humanas, ya que la mayoría de ellas están impulsadas por el cambio climático.

Por otro lado, ha subrayado que se debería cambiar la narrativa sobre el cambio climático, ya que el secretario general de la ONU,António Guterres"empela una narrativa que no le hace ganar amigos", ya que deberían cambiar a una narrativa llena de porcentajes, ya que de esta forma "no transmite la gravedad del problema".

CUMBRE CLIMA EGIPTO

"No es que haya gente que muera, sino la calidad de vida, en el sur global no solo no se están desarrollando, sino que se les está forzando a tener un modo de vida poco saludable en lo físico y en lo mental", subraya.

El aumento de la temperatura es exponencial, en la que cada vez se ven más zonas costeras afectadas. Los casos de las sequías, en las zonas Mediterráneas genera problemas físicos y psíquicos. Las décimas en el incremento de las temperaturas parecen inocentes, pero tienen mucha energía que nos provoca anomalías de forma desproporcionada.

¿A qué datos tenemos que estar atentos en la Cumbre del Clima? Se debe prestar atención, a "los deberes que se iniciaron en Glasgow se terminen". Además, uno de los deberes que no se acabó fue el tema económico de ayudar con 100 mil millones de dólares al año al sur global, aquellos países desfavorecidos, ya que son más vulnerables al cambio climático. El dinero no solo es imprescindible para nosotros, sino también para el ecosistema, "y el ecosistema del planeta te acaba repercutiendo, no es un gasto, ni una limosna, es de lo más rentable que podemos hacer y con una rentabilidad rápida. Tiene que ser algo puesto sobre la mesa y ser algo tangible".