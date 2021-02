“Las apuestas online son una droga para los jóvenes, y muchos derivan en violencia”

Cuántas veces en COPE, cuando se habla de juego, se encarece que se debe ser mayor de edad si juegas. Es una forma distinta de seguir el deporte, pero hay personas que descuidan lo que hacen sus hijos. Los chavales desde 12 hasta 18, realizan en un 10 % apuestas online, y en un 27 % presencialmente. De hecho, los locales de juego se quieren separar una determinada distancia de los colegios. Muchos de estos adictos han demostrado violencia y el Juez Emilio Calatayud lo cuenta.

“No necesitamos un ministro de Consumo, el Baltasar Garzón, no me hace falta. Este tema ha evolucionado mucho en los últimos años. Hace meses unos chavales de quince años atracaron una farmacia a mano armada para conseguir dinero para jugar. Pero el problema es que tienen móviles, que son más potentes que un ordenador de hace años. Hay niños que cogen la VISA de los padres y apuestan”.

Sigue contando más casos, “en el caso de quitarles el wifi y tenemos violencia contra los padres. En el confinamiento, he tenido chavales que ya están encerrados con tratamiento, porque estaban enganchados a la ruleta. El caso de otro chaval de unos catorce años que se le estropea el wifi. La madre vuelve del trabajo, le dice que no lo puede arreglar y el chaval, para que la madre no se vaya, le clava el cuchillo en la mano ahí lo dejó”.

“Otro caso, un chaval que le pegó una paliza a su madre ciega porque se le estropea el wifi. Cuando yo hablé con ellos todavía no se daban cuenta de lo que habían hecho, hizo falta tiempo para que al final se enteren de lo que han hecho, pero hasta ese momento son desafiantes” ha comentado el Juez.

“Todos los equipos de fútbol llevan esta publicidad en la camiseta” dice el juez. “Como no hay control, no sabes ni el que lo está mandando es mayor o menor”. Se puede controlar, “pero no lo hacen, porque les conviene. Todos estos juegos son una adicción, hay mucho ludópata” ha dicho Don Emilio Calatayud.