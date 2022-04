¿Hablas español? ¡Enhorabuena, también hablas latín! (Y, seguramente, sin saberlo)

Viene por Fin de Semana con Cristina de vez en cuando un romano de aquí de España que siempre nos intenta convencer de que somos todavía muy romanos y esta vez nos quiere demostrar que hablamos latín a pesar de que ya casi ni lo enseñan en el bachillerato casi: “Ni falta que hace, porque ya lo hablamos. En el español hay más de 60.000 palabras que proceden del latín, muchas que no han cambiado nada desde entonces, como abdomen, calor, neutro o verbena… y también hay expresiones que seguimos diciendo en latín puro, te lo voy a explicar ipso facto, es decir, de inmediato”.

Para empezar, en los juzgados se habla latín desde luego, habeas corpus, in dubio pro reo, modus operandi, etc.:“Desde luego hay un montón de frases en latín que se entienden igual en todos los juzgados del mundo occidental, pero fuera de las Cortes, en la calle, cada día utilizamos frases, ad hoc y motu proprio, es decir, adecuadas al asunto y por propia iniciativa, incluso expresiones que no parecen romanas, como ‘de repente’, es decir, por sorpresa, que resulta que son latín puro. Algunas parecen muy sui generis, pero más pronto o más tarde, si estamos buscando trabajo, una condición sine qua non para encontrarlo es tener un buen currículum vitae, ¿no? Es que hay que aprovechar la oportunidad, vivir el día, carpe diem, porque a veces las cosas suceden de improviso, como cuando tu empresa cierra sine die”.

Desde luego sí que hay expresiones latinas en el español, pero no nos damos cuenta, lo que reafirma el experto: “Desde luego tenemos superávit de latín en nuestro idioma. No se puede decir que tangamos déficit de romanos, aunque no será porque las autoridades quieran que sepamos latín, más bien al contrario, nos quieren ignorantes. La culpa es de ellos. Por cierto, culpa también es latín puro. Aunque a priori no lo parezca, te lo digo a posteriori, para que lo sepamos todos. Hay que apuntarlo en la Agenda: palabra que en latín quiere decir: Lo que ha de hacerse. Viene del gerundivo del verbo agere, hacer, y por muy llena que la tengas y aunque ahora la tuya sea digital o del Outlook, es latín como el que hablaba Cicerón”.

Es decir, que hablamos latín sin darnos ni cuenta cada día, es un hecho, es algo que sucede de facto: “Quieren borrarlo de las aulas, palabra en latín por cierto, pero hasta en los ordenadores, para borrar pone delete, que es latín, del verbo deleo, destruir… es algo que sucede de plano, ergo, es real. Creo que las autoridades intentan ex professo que ni siquiera sepamos que sabemos tanto latín. Al menos dicho grosso modo, generalizando”.

Pues es verdad, puede que sí, que a los políticos no les interese que sepamos latín y que los gobernantes, cuanto más totalitarios, menos vocabulario quieren que tenga el pueblo: “Es así, porque si no tienes una palabra, si no la conoces, no tienes la idea que representa. Por eso en el libro 1984 y algunos totalitarios de hoy se inventan un nuevo lenguaje en el que los conceptos desaparecen detrás de naderías, y a los chavales se les enseña menos vocabulario. Pero no les va a salir gratis, palabra en latín, este crimen, palabra latina también. Aunque podemos comprobar In situ que los totalitarismos y el neolenguaje va in crescendo, creo que podremos salvarnos in extremis, y que en el maremagnum de la comunicación, queda suficiente materia prima, como en tu programa, para que quien quiere escuchar, que escuche”.

En definitiva sabemos más latín de lo que parece, pero aun así Paco tendrá que volver para contar más cosas en las que cree que no hemos cambiado: “Vuelvo pronto y, mientras tanto amigos, recordad que sabéis latín, es decir, que sois más listos de lo que ellos creen. Valete omnes, adiós a todos, amigos romanos”.