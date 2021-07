"Este virus va a por todos, no existe distinción de edad"

La situación de los ingresos en la UCI afectados por el coronavirus ha dado un giro de 360 grados en lo que se refiere a las franjas de edad. Si bien estábamos habituados a ver a personas adultas de avanzada edad en una situación delicada, ahora este grupo ya está prácticamente vacunado al completo y son los jóvenes, los adolescentes y los niños los que están llenando los servicios de urgencias de los hospitales.





Por otra parte, está el tema del Covid persistente, que consiste en que incluso aquellos que han pasado la enfermedad de forma leve o asintomática pueden desarrollar cuadros de mayor gravedad a posteriori. En Fin de Semana, Cristina ha podido hablar con Ruth, una joven afectada precisamente en este aspecto, y con la doctora María Méndez que la ha tratado y la ha ayudado a salir adelante.





En primer lugar, Ruth ha contado que se contagió el pasado 7 de octubre de 2020 en el colegio en clase y que lo pasó peor de lo que se esperaba: “Los primeros días pensaba que no sería tan grave y que estaría bien al ser una adolescente que no fuma ni bebe, pero no fue así. No me podía mover de la cama ni ir al instituto”.





La joven también ha puesto de manifiesto el cuadro sintomático que presentó. “No me podía mover, me costaba respirar, andaba un minuto y me ahogaba, no podía ir a estudiar, de la impotencia me ponía a llorar. Fue bastante duro”. Todo ello derivó en que tuvo que repetir curso al no poder completar ni el segundo ni el tercer trimestre.





Por otra parte, Ruth también ha asegurado que fue responsable con la cuarentena que se le asignó y que fue el paso del tiempo lo que hizo que se fuera encontrando cada vez peor: “ Dentro de lo que cabe tampoco me encontraba tan mal, simplemente que esos síntomas aumentaron con el tiempo. Actualmente sigo sin gusto ni olfato, cada vez va yendo bastante mejor pero es una lucha bastante larga”.





María Méndez fue una de las doctoras que llevó el caso de Ruth y una de las grandes responsables de que la joven haya conseguido salir adelante pese a seguir con síntomas. Su primer mensaje ha sido el de mostrarse sorprendida por la gran cantidad de jóvenes que están siendo ingresados: “Tenemos muchos casos, estamos llevando cien chicos y chicas, adolescentes y niños más pequeños. La enfermedad se empezó a describir y a tener constancia de ellas en personas jóvenes pero adultas, y poco a poco empezamos a recibir consultas derivadas de pediatría de niños con síntomas diversos que nos recordaban mucho a lo que describían los adultos”.





Del mismo modo, la doctora ha explicado así qué es la Covid persistente: “Es una enfermedad nueva que todavía no sabemos la causa exacta, pero el síntoma principal es la fatiga en la mayoría de los casos. Pueden haber también problemas de concentración de memoria, que es muy importante en la edad escolar, dolores de cabeza, abdominales, vértigos, palpitaciones... El complejo sintomático puede ser muy amplio”.





También ha querido concienciar a la gente diciendo que “evidentemente a menor edad, menor riesgo de tener un cuadro grave, pero eso no significa que no lo puedan tener” y que “por desgracia no tenemos un medicamento porque no sabemos la causa exacta de la enfermedad, es un tratamiento de apoyo, y el tratamiento fundamental es un tratamiento de recuperación física y neurocognitiva”.





Finalmente, Ruth ha lanzado este mensaje para hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos: “Este virus va a por todos, no existe edad, te toca y da igual si eres joven o mayor, aquí hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia. La gente que piensa que no le va a afectar es a la que le va a afectar más como ha sido mi caso”.