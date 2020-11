Emilio Calatayud: "Los menores que se van de casa suelen enfrentarse a problemas de acoso o violencia"

Los menores desaparecidos no disminuyen. En el noventa por ciento de los casos hay situaciones de violencia, de lo que no se habla. Puede ser en casa o en el colegio, y pasa porque no pueden escapar del conflicto o porque no saben afrontarlo. Es un problema social que desde ANAR quieren que deje de ser un tabú y empiece a salir en los medios.

El menor, se entiende socialmente, es alguien problemático. Y lo que hay que destacar es que suelen estar en peligro. Hay que atender a los cambios de comportamiento. Ahora mismo hay 3.000 menores en esta circunstancia.

Don Emilio Calatayud es cercano a estos jóvenes y conoce los datos: “Hay situaciones de riesgo, de violencia dentro de la familia, de acoso, también se fugan por el enamoramiento. Chicas que encuentran el amor de su vida, de un tío de veintitantos… Aquí en Granada se producen muchos encuentros de este tipo” comenta el juez. “Hay chavales que se escapan de los centros en los que están. Se fugan porque no están privados de libertad. Ellos normalmente se refugian en zonas más chungas. Aquí viene mucha gente de fuera, viene mucho perroflauta”.

“Un adolescente es muy complicado, porque las situaciones que se dan hoy en día empujan a los menores a tomar esta decisión. Muchos se van con muchos problemas, por problemas de drogas, en la familia… Hoy en día es complicado ser joven, porque además hoy cada día se es más niño, porque cada vez maduran más tarde” dice Don Emilia Calatayud.

“Los niños se dejan llevar, antes era a otras cosas, hoy en día se ven envueltos en drogas, adictos a las redes, es complicado hoy en día no perder la cabeza. Ahora las separaciones se producen porque la gente se engancha a las redes” comenta el juez.