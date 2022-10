Elías Bendodo sobre los Presupuestos: "Son a medida de los independentistas, Sánchez invita y nosotros pagamos

Lo sabes de sobra, y es que esta semana se ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que incluye un gasto récord para financiar políticas sociales e inversiones, y un aumento de ingresos que se apoya en los fondos europeos y en las medidas fiscales.

Unos presupuestos que general, a priori, bastantes problemas, como que tenemos el mayor techo de gasto de la historia y una deuda galopante que tendremos que ver cómo la pagan las generaciones posteriores. Y no solo eso, porque aparte de que siembran la duda de que son un mecanismo más con los que el Gobierno ha pagado la campaña electoral, que estamos viviendo un incremento brutal de los precios, resulta que está siendo más que problemático el reparto de los fondos en las Comunidades Autónomas.





Un reparto que muchas comunidades ya califican de injusto y que beneficia a Cataluña, quien lidera ese reparto. Algo que también ha calificado Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana.

"Los presupuestos tienen muchas calificaciones...Son a medida de los socios independentistas de Sánchez que le mantienen en el Gobierno" comenzaba diciendo. Y es que para el político esto no es más que devolverles el favor y ceder al "chantaje" que, según él, le hacen al presidente del Gobierno.

"Sánchez no es un presidente libre, es rehén del independentismo catalán y los herederos de ETA...En política no todo vale, ni por mantenerse en el sillón hay que pasar líneas rojas. Sánchez no debería haberlo permitido nunca" apuntaba.

Para "pagar la camaña" y cerca de las ideas de Zapatero

El coordinador general del Partido Popular no ha querido zanjar el tema con el independentismo, y es que asegura que esta partida presupuesstaria es de todo menos social, como asegura el propio Sánchez.

"Ha puesto las cuentas públicas al servicio de la próxima campaña, no son sociales como dice Sánchez, porque se ensañan con la clase media española. Sánchez invita y los españoles pagamos" decía Bendodo contundente.

"El Gobierno olvida al 80% de las familias con su "rebajita fiscal"...no beneficia a 10 millones que cobra menos de 14.000 euros, no son sociales, todo lo contrario" señalaba. Además, ha comentado que cree que el presidente está tomando medidas muy similares a las que tomó en su día el expresidente del Gobierno, José Luiz Rodríguez Zapatero.

"Sánchez y Zapatero metieron la mano en el bolsillo de los españoles. Sánchez ha elegido el camino de Zapatero y vamos a acabar igual" sentenciaba.