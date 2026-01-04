El dispositivo de 20 euros que te salva la vida en un incendio y que pronto será obligatorio en casa: "La gente necesita calentarse y a menudo las instalaciones son defectuosas"

El arranque del año se ha visto empañado por varios incendios trágicos, como el que ha costado la vida a tres miembros de una misma familia en Madrid o el ocurrido en la estación de esquí de Krans Montana (Suiza). En la mayoría de los casos, el peor enemigo no es el fuego, sino la inhalación de humo. Para entender cómo prevenir estos desastres y qué precauciones tomar, contamos con la voz experta de Manuel Po, bombero del ayuntamiento de Sevilla recién jubilado tras 33 años de servicio.

El peligro de los métodos de calefacción en casa

Con la llegada del frío, muchos fuegos se originan en las viviendas por los sistemas para calentarse. Manuel Poo señala que las instalaciones defectuosas y las formas inadecuadas de calentarse son un factor común. Para aparatos como braseros eléctricos, de carbón, de leña e incluso chimeneas abiertas, el bombero lanza una advertencia clave: "es fundamental no cubrirlas y que tengan una buena ventilación".

Es igualmente vital mantener alejado cualquier material inflamable, como muebles, ropa puesta a secar o incluso las mascotas. Poo insiste en la importancia de usar aparatos de calidad, con su correspondiente marcado CE en el caso de ser eléctricos, y reitera que el gesto de cubrirlos para aprovechar el calor es un error fatal que puede sobrecalentarlos y provocar que la ropa acabe ardiendo.

Roman Stavila Smoke, fire detector. Fire protection, with smoke in the foreground.

La solución de 20 euros que salva vidas

Muchos incendios ocurren de madrugada, cuando las víctimas duermen y no perciben el peligro hasta que es tarde. La inhalación de gases es la principal causa de fallecimiento, pero existe una precaución sencilla y muy económica para evitarlo: el detector de humo. "Un detector de humo es muy importante, un aparato que no cuesta caro, puede costar entre 15 y 20 euros en un comercio especializado", explica el experto.

Salva vidas, porque da un pitido muy agudo en el momento en que detecta un mínimo de humo en la vivienda" Manuel Poo Bombero jubilado

Este pequeño dispositivo es un verdadero ángel de la guarda. Poo asegura que "salva vidas, porque da un pitido muy agudo en el momento en que detecta un mínimo de humo en la vivienda", un sonido que, afirma, "te despierta casi seguro". Tal es su importancia que ya se está estudiando su inclusión obligatoria en todas las viviendas de nueva construcción en la próxima actualización del Código Técnico de Edificación.

Incendios en locales públicos: la importancia de la prevención

En cuanto a las tragedias ocurridas en locales de ocio, como la discoteca de Murcia o la más reciente en Suiza, Manuel Poo apunta a que la decoración suele ser un elemento determinante. Recuerda casos en los que se usaron materiales plásticos o de papel que eran "altamente inflamables", actuando como gasolina. "En sitios de pública concurrencia hay que cumplir un mínimo de normas, que parece ser que muchas veces no se respetan", lamenta.

Anton Eine Smoke detector with red alarm indicator during the fire in the building, mounted on the wall, low angle, side view

Si una persona se ve envuelta en un incendio en un lugar público, lo primero y más difícil es "mantener la calma". El bombero aconseja intentar localizar las salidas de emergencia y los extintores. Si se tiene acceso a un extintor y el fuego está en una fase inicial, "podemos hacer mucho a favor de la gente" al intentar apagarlo o, al menos, minimizarlo.

Si yo sé lo que tengo que hacer, es más fácil que conserve la calma" Manuel Poo

Finalmente, Manuel Poo subraya que detrás de muchas de estas tragedias hay una falta de cultura de la prevención. "Si yo sé lo que tengo que hacer, es más fácil que conserve la calma", sentencia. Por ello, defiende la importancia de la formación en autoprotección desde los colegios, enseñando a los niños cómo actuar y a quién llamar, como al 112, para que el día de mañana sean adultos y empresarios más conscientes y responsables.