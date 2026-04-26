Daniel Fernández, experto en vivienda: "El 96% del suelo de España es no urbanizable por culpa de un plan general obsoleto, que data de antes de la burbuja inmobiliaria. Es necesario cambiarlo"

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles. Comprar o alquilar un piso resulta cada vez más difícil, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios. Los precios no dejan de subir, mientras la oferta parece estancada, generando una sensación de bloqueo que afecta a todo el mercado.

En los últimos meses, administraciones como la Comunidad de Madrid o Andalucía han anunciado planes para impulsar la vivienda pública, y el futuro Plan Estatal 2026-2030 promete miles de millones de euros para aumentar la oferta. Sin embargo, muchos expertos advierten de que el problema va más allá de la inversión y tiene raíces estructurales.

IDEALISTA Hay muchos terrenos donde no se puede construir vivienda

Falta de suelo: el gran cuello de botella

“El 96% del suelo de España es no urbanizable por culpa de un plan general obsoleto”, asegura Daniel Fernández, experto en vivienda y profesor universitario. Una cifra que explica, en gran medida, por qué no se construye más a pesar de la alta demanda.

Según detalla, el problema no es solo la escasez de suelo, sino la dificultad para transformarlo. “Cambiar el uso del suelo puede tardar entre 5 y 8 años, y en total el proceso hasta construir puede alargarse hasta 10 años o más”, señala. Esto hace que reaccionar a la demanda sea prácticamente imposible en el corto plazo.

Adrian Irago Cambiar el suelo para construir vivienda puede tardar entre 5 y 8 años

Además, muchos planes urbanísticos siguen basados en una realidad anterior a la crisis de 2008. “Tenemos un urbanismo completamente obsoleto”, afirma Fernández, lo que limita aún más la capacidad de adaptación del mercado.

Uno de los aspectos más sorprendentes del análisis es que, pese a la subida de precios, construir vivienda no resulta rentable. “La rentabilidad promedio de construir en España es incluso ligeramente negativa”, explica el experto.

Esto rompe con la lógica económica tradicional. “Cuando el precio de algo sube mucho, debería aumentar la producción, pero aquí no ocurre”, apunta. La razón es sencilla: no basta con que suban los precios, también deben compensar los costes.

Y esos costes no han dejado de crecer en los últimos años, reduciendo el margen de las promotoras y frenando nuevos proyectos.

La rentabilidad por constuir vivienda en España es prácticamente nulo, por no decir negativo" Daniel Fernández Profesor universitario

El impacto de la regulación en el precio

Otro factor clave es el aumento de los costes de construcción debido a la normativa. Fernández destaca especialmente el impacto del Código Técnico de Edificación, que ha ido endureciendo los requisitos en aspectos como eficiencia energética o aislamiento.

“Construir hoy cuesta alrededor de 1.300 euros por metro cuadrado, frente a los 900 euros de antes de 2006”, indica. Es decir, un incremento de entre el 50% y el 60% solo por cuestiones regulatorias.

Aunque estas medidas mejoran la calidad de las viviendas, también encarecen el producto final. “Estamos generando vivienda de alta calidad, pero esa vivienda solo se la pueden permitir los ricos”, advierte.

La combinación de falta de suelo, lentitud administrativa y altos costes está dejando fuera del mercado a una parte importante de la población. Especialmente a jóvenes, inmigrantes y familias con menos recursos.

“El problema no es solo que no se construya, es que no se puede construir barato”, resume Fernández. Esto explica por qué, pese a la necesidad evidente, no se levantan grandes promociones de vivienda asequible como en otras épocas.

Hay planes para mejorar la organización de las viviendas, pero el problema no acaba ahí

Para revertir la situación, los expertos apuntan a la necesidad de reformas profundas. Entre ellas, actualizar los planes urbanísticos, agilizar los trámites y revisar la normativa para equilibrar calidad y coste.

“Es necesario cambiar el modelo actual”, insiste Fernández. De lo contrario, el mercado seguirá tensionado y el acceso a la vivienda continuará siendo uno de los principales problemas sociales en España.

Mientras tanto, miles de personas siguen esperando una solución que permita convertir la vivienda en lo que debería ser: un derecho accesible y no un lujo.