Cuida tus huesos: el sencillo hábito qué debes incluir en tu rutina para hacer frente a la osteoporosis

¿Tomas leche de vaca a diario o te has acostumbrado a consumir alguna vegetal? En 'Fin de Semana' analizamos el consumo de leche que hacemos en España y nos preguntamos por sus beneficios y contraindicaciones. Además, resolvemos una de las grandes dudas que circulan en la sociedad, y es si la leche ayuda o no a combatir la osteoporosis.

En el año 2000, cada español consumía unos 100 litros de leche al año, de media. Sin embargo, según la Federación Nacional de Industrias Lácteas, la cifra a día de hoy se ha reducido a 70, y es que en casi todos hogares se ha reducido la compra productos lácteos. En cuanto a las razones, un elevado porcentaje de la población no es consciente de que consume menos lácteos, mientras que otros tantos han decidido prescindir de ellos al padecer alguna alergia o intolerancia o porque las han cambiado por productos vegetales.

Cómo hacer frente a la osteoporosis

Después de un detallado análisis, antes de dar comienzo a la sección de salud de 'Fin de Semana', Cristina López Schlichting, ha preguntado a la médico y endocrino, Carmen Candela si el consumo de leche ayuda a combatir la osteoporosis después de la menopausia, así como en personas mayores de 60 años.

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, la experta es tajante y asegura que esto "no" es así. "Una alimentación equilibrada ya tiene calcio. La leche no es fundamental para una persona que tenga osteoporosis", explica Candela, que añade que "la leche no aporta tanto beneficio como se ha creído hasta el momento".

Tras desmentir este mito, la endocrino ha asegurado que "lo que más ayuda a la osteoporosis", basándose en "todos los estudios que hay con evidencias científicas" es el "ejercicio físico moderado", es decir, "moverte". Y explica que, la leche por sí misma no llega a los huesos, y aunque al hacer deporte sí se facilita que entre en los mismos, la clave pasa por el deporte.

Cómo funcionan nuestras hormonas

Este domingo, en nuestra sección de salud, la doctora Candela, junto al psicólogo Pedro Martínez, nos ayudan a entender mejor el funcionamiento de las hormonas en nuestro cuerpo, y es que, en cada cosa que hacemos, ellas están presentes e influyen. "Muchas de ellas imprimen carácter que es lo que me fascina y luego cada una tiene una misión específica y luego hay 65 tipos de hormonas", explica la endocrino.

Por su parte, el psicólogo las define como "las 'drogas' naturales de la felicidad", y es que son esenciales para forjar nuestro carácter. De la mano de ambos expertos analizamos qué función tienen en nuestro cuerpo algunas de las más comunes y sobre las que tenemos más dudas habitualmente, como la oxitocina o las endorfinas.