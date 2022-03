Carmen Lomana opina de las dudas sobre la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Si yo hablase ardía Troya"

Desde que comenzó su relación, Tamara Falcó siempre se ha mostrado muy enamorada de Íñigo Onieva y no ha dudado en manifestarlo públicamente. No obstante, desde hace unos meses, los programas del corazón se han hecho eco en varias ocasiones de una posible deslealtad por parte del joven empresario. Ambos lo han desmentido en todo momento, sin embargo, estas últimas semanas, los programas de Telecinco, en concreto, 'Sálvame', han tratado de abrirle los ojos a la hija de Isabel Preysler.

Mientras la Marquesa de Griñón estaba en 'La Fiesta del Rosario' junto a dos de sus amigas más cercanas, Íñigo se encontraba en Madrid de fiesta en el local que abrió a finales del pasado 2021. Fue esa noche cuándo el programa vespertino de Telecinco sacaba a la luz unas imágenes de Onieva de fiesta junto a varias amigas suyas que, al parecer, no le iban a gustar a Tamara.

Sin embargo, una vez más, la hermana de Enrique Iglesias ha preferido hacer oídos sordos ante las últimas imágenes que han salido de Íñigo muy cariñoso con una misteriosa chica rubia en el local de fiesta del que es socio.. "Con Íñigo va todo viento en popa. A pesar de los rumores y de que se empeñen. Lo llevo con serenidad, no hacemos caso, ¿para qué? es que lo que estamos sufriendo es casi un acoso, un 'bullying'. Se están metiendo con nosotros de una forma... Pero, bueno, a ver, nosotros estamos superseguros", ha comenzado diciendo.

"Tengo la suerte de que conmigo no se han metido tanto. Para él es un poco distinto. Lo hemos asumido. Creo que lo importante es saber de dónde viene la información. Creo que todo surgió por una persona en particular que dijo haberle visto y, a partir de ahí... No estoy para juzgarlo, pero yo creo que quien vio fue a otra persona", ha explicado para la revista 'Lecturas'.









"Hay mujeres que aguantan lo que les echen"



Ha sido este mismo medio de comunicación el que le ha puesto en la tesitura más comprometida: su papel si Iñigo le fuera desleal. "No me gustaría moverme en esa testitura, la verdad. Creo que el noviazgo es un momento para conocer a la persona y es muy distinto perdonar una deslealtad -que siempre es dolorosísimo- cuándo ya estás casada, con niños y tal, que durante el noviazgo, porque un noviazgo es para conocer a la persona y la vida es muy larga", ha sentenciado.

Estas sospechas han vuelto a acaparar todos los medios de comunicación y han llegado hasta 'Fin de Semana' de COPE, donde Carmen Lomana ha aprovechado su sección para hablar de ello. "Que no vaya a meter la pata...", ha comenzado diciendo Lomana. El programa ha recordado que han relacionado al joven empresario con otras mujeres y Falcó ha dicho que "pone las dos manos en el fuego por Iñigo".

"Pues se va a quemar hasta las uñas", ha soltado entonces Lomana, dejando caer que lo más seguro es que estas sospechas sean ciertas. "Dicen que están sufriendo acoso", apuntaba la colaboradora. "No acoso, es que es evidente. Si le ven... Es una persona muy conocida y yo no quiero hablar aquí, pero si yo hablase ardía Troya", ha sentenciado la socialité. "Hay mujeres que aguantan lo que les echen y no quieren creer las cosas evidentes. Os lo cuento luego aquí, en secreto", ha apuntado Lomana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado