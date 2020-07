Carmen Lomana habla alto y claro sobre Fernando Simón y su viaje surfero: “Me tiene harta”

Carmen Lomana no se ha mordido la lengua este sábado en Fin de Semana de COPE a la hora de hablar de Fernando Simón y su escapada a Portugal para practicar surf la semana pasada. La socialité repasaba además las contradicciones del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias en los últimos meses. Entre ellos, concretamente, recordaba cuando Simón aconsejaba hace apenas unas semanas evitar los traslados innecesarios entre provincias durante el verano.

No es la primera ocasión en la que Lomana desliza su opinión sobre el responsable del equipo técnico de respuesta frente al COVID-19. El pasado mes de mayo, a través de su columna habitual en el diario La Razón, la colaboradora de COPE arremetía contra Simón por sus palabras a comienzos de marzo, cuando le preguntaban si aconsejaría a su propio hijo acudir a las manifestaciones celebradas el día 8 de ese mes. Además, le calificaba de “cómic negro”

El viaje surfero de Fernando Simón

Carmen Lomana hablaba este sábado alto y claro sobre Fernando Simón. “Cada vez que dice una cosa, al día siguiente lo contradice. Da la sensación de que nos está tomando el pelo”. En ese momento, la socialité repasaba todas las declaraciones del experto que, con el tiempo ha terminado corrigiendo.

“Si haces un seguimiento desde la primera vez que dijo que en España no iba a haber coronavirus, cuando siguió diciendo que a su hijo le recomendaría ir a la manifestación, cuando dijo que las mascarillas no eran necesarias, que teníamos que ponernos guantes, luego guantes no… Después que cuando tosías lo tenías que hacer en el antebrazo. Y él tosió, se contagió, ponía la mano, los policías le miraban pensando “madre mía”, se contagiaron todos…”

Carmen Lomana: “Me tiene harta”

Lomana insistía en repasar todas las recomendaciones del director del CCAES, hasta llegar a la última, hace apenas unas semanas y que se ha convertido en irónica después de las fotos de ABC en Portugal la semana pasada. “Decía que nos moviéramos de casa lo menos posible, que no fuéramos de una provincia a la otra, que tranquilitos. E inmediatamente se marchó a Portugal, que me parece muy bien, a surfear. Pero que no nos diga estupideces”.

Un momento de tensión en el que la colaboradora de Fin de Semana cada vez se iba calentando más: “De verdad, es que me tiene harta”.

Lomana recordaba en ese momento uno de los momentos que más ha comentado en las últimas semanas en el programa: cuando Simón se sacó una “pelotilla de cera” del oído. “Y cuando se sacó las pelotillas de las orejas en plena retransmisión. Eso es muy poco higiénico, y menos cuando estás hablando de salud”. “A mí me hace gracia, me parece un cómic, es como Mortadelo y Filemón”, concluía entre las risas del equipo.